Un professeur Russe conseille de poser les smartphones « écran vers le bas » pour prolonger leur durée de vie

En quelques années le smartphone est devenu un objet indispensable à tout à chacun. Celui-ci s’est affranchi de sa fonction première (le téléphone) et se dote désormais de nombreuses autres fonctionnalités très utiles au quotidien (internet, alarme, divertissement, agenda, moniteur de santé, etc.). Seulement voila, cet outil précieux est fragile et les prix des modèles haut de gamme ne cessent de grimper d’année en année, dépassant allègrement les 1000€ pour les plus chers.

La surchauffe est l’un des principaux facteurs de détérioration. Interrogé par l’agence Prime, un spécialiste en informatique de l’université russe d’économie Plekhanov nous donne quelques astuces simples pour prolonger sa durée de vie.

Selon le professeur Alexandre Timofeev, mettre l’écran vers le bas lorsque l’on pose le téléphone permettrait de refroidir plus facilement la batterie. Mais ce n’est pas tout. S’il existe de nombreux moyens de protéger les écrans sur le marché, les protections pour caméras sont par contre quasi inexistantes. En posant le téléphone écran vers le bas, la caméra se ne retrouve plus en contact avec le support. Bref, une solution simple pour éviter les rayures et augmenter la durée de vie de l’appareil.

D’autres astuces pour éviter la surchauffe du smartphone

La surchauffe d’un téléphone peut entraîner son dysfonctionnement. Elle est généralement causée par l’utilisation prolongée de certaines applications, l’exposition à la chaleur ou encore le recours à certains moyens de protection de l’appareil.

Voici quelques conseils pour éviter cette situation :

Veillez à ce que la température de la batterie ne dépasse pas les trente degrés Celsius en utilisation normale. Pour une vérification rapide, il suffit d’entrer le code *#*#4636#*#* dans l’application de numérotation de votre smartphone et de suivre les instructions.

dans l’application de numérotation de votre smartphone et de suivre les instructions. N’utilisez pas le téléphone lorsqu’il est en charge. Attendez qu’il soit complètement chargé avant de l’utiliser de nouveau.

Utilisez un chargeur adapté à l’appareil. De préférence, optez pour son chargeur officiel.

Évitez l’exposition prolongée au soleil et à la chaleur. Cela peut entraîner des bugs à court terme et un dysfonctionnement à long terme.

N’oubliez pas de désactiver le WiFi, le Bluetooth, le GPS et le NFC.

N’oubliez pas de fermer les applications après leur utilisation et limitez les sessions de jeux vidéo.

Évitez autant que possible le recours aux coques de protection. Ceux-ci empêchent d’évacuer la chaleur alors qu’il est impératif de laisser le smartphone respirer.

Les dernières générations de smartphones embarquent des batteries difficiles à remplacer. Quand celle-ci est endommagée ou ne tient plus la charge, de nombreux utilisateurs préfèrent acheter un modèle neuf plutôt que de le faire réparer. Raison de plus pour en prendre soin…

Photo d’illustration Framesira / Shutterstock