Un film de 1947 avait prédit avec une incroyable précision l'avènement du smartphone...

Lorsque l’on regarde avec nostalgie, un ancien film, on peut y revoir la manière dont nous étions habillés, notre veille Renault SuperCinq ou encore des aliments qui n’existent plus ! On peut aussi, avec le recul que ces films qui prônaient des voitures volantes pour l’an 2000 se sont lamentablement plantés.

Et on se rend souvent compte aussi, que rien n’a vraiment changé. Sauf peut-être en regardant un documentaire de J. K. Raymond-Millet baptisé « Télévision : Oeil de Demain » sorti voilà sept décennies ! Visionnaire ce réalisateur ? Nos comportements actuels lui ont en tout cas, donnés raison !

Ce court métrage éducatif de 1947 montre comment fonctionne la technologie et imagine les formes qu’elle pourrait prendre dans quelques années. On peut y voir de petites télévisions miniatures dans les lieux publics, des voitures équipés d’écran de télé ou encore des magasins qui font de la publicité sur écran…

A l’époque ces films étaient donc classés dans la catégorie Science-Fiction ! Mais on y voit aussi de petits appareils qui remplacent les journaux « papier » et qui donnent l’information ou l’interview politique du moment ! Une jeune femme sort nue de la douche oubliant d’éteindre sa caméra vidéo ! Cela ne vous rappelle-t-il pas les visioconférences de ces dernières semaines qui ont parfois donné lieu à des situations cocasses ?

A l’époque de sa sortie, ce n’était que pures inventions du réalisateur ! Comment imaginer que 70 ans plus tard, nous serions tous greffés à notre smartphone ! Ou que les voitures seraient de véritables ordinateurs ambulants avec GPS, télévision et Wi-Fi ! Même les pontes de la technologie de l’époque n’avaient pas osé l’imaginer. Visionnaire le cinéma ? Oui comme souvent ! La version complète du documentaire est disponible ici.