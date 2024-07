Une toiture parfaite, un élément clé pour faire des économies d’énergie

Vous êtes propriétaires d’une maison individuelle, et vous interrogez sur l’état de votre toiture. Comme vous pouvez aisément l’imaginer, le toit de votre maison se doit d’être parfaitement entretenu et réparé le cas échéant. Une toiture présentant des tuiles manquantes, ou des fuites, est l’annonce de gros problèmes à venir. L’étanchéité d’une toiture est la garantie d’éviter les infiltrations d’eau à l’intérieur de votre domicile. Et, c’est aussi le meilleur isolant thermique qui existe. En effet, des fuites dans la toiture provoqueront inévitablement le passage de l’air froid ou chaud dans vos combles, puis dans les pièces. Le pire étant bien entendu le passage du froid, puisque cela entraînera une surconsommation de chauffage, et, par conséquent, un coût supplémentaire. Mais, comment réaliser l’étanchéité d’une toiture ? Et, quels sont les techniques en vogue actuellement ? Je fais, pour vous, le tour de cette question importante.

Un élément clé à surveiller

Une expression courante dit que l’on a de la chance lorsque nous avons « un toit sur la tête » ! Mais, ce toit, comme je viens de vous l’expliquer, doit parfaitement être entretenu et surveillé comme le lait sur le feu. Les événements climatiques s’intensifient et les orages ou les tempêtes sont de plus en plus violents. Ces deux facteurs peuvent mettre à mal votre toiture, et des tuiles peuvent s’envoler, ou des infiltrations apparaître. Avant tout, vous devrez vérifier l’état de vos gouttières, et le cas échéant les nettoyer. Cela évitera les infiltrations d’eau dans les murs cette fois-ci. Revenons à la toiture, qui, quelle que soit sa forme (arrondie, pentue, plate, en terrasse), doit être étanche et résister aux intempéries. Le premier objectif d’une toiture en parfait état, étant, comme je vous l’ai déjà dit, d’éviter les infiltrations d’eau, qui pourraient, par la suite, endommager gravement le bâtiment en lui-même. De plus, l’eau qui s’infiltre provoque des moisissures, qui elles, vont détériorer la qualité de l’air intérieur et les performances thermiques de votre isolation. De la moisissure dans de la laine de verre, c’est la catastrophe assurée ! Enfin, une toiture en mauvais état, c’est aussi prendre le risque de voir apparaître des infiltrations d’air à l’intérieur. La conséquence : une possibilité de soulèvement de la toiture en cas de tempête, et une surconsommation de chauffage, évidemment !

Comment réparer vous-mêmes une fuite sur votre toiture ?

L’intervention d’un couvreur peut représenter un budget pharaonique, et nous ne pouvons pas tous nous permettre cette dépense. Si vous avez identifié une fuite dans vos combles, ou aperçu quelques entrées d’air, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, de la résine étanche. Pourquoi cette résine plutôt qu’un autre produit ? Tout simplement parce que la résine étanche est un produit abordable, facile à appliquer, et disposant d’une durée de vie assez longue. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que, comme les murs, la toiture travaille avec le temps. La résine étanche étant un produit flexible, une fois sèche, elle va donc se mouvoir avec le toit et le protéger durablement sans casser, comme ce pourrait être le cas d’un autre matériau. Vous pouvez choisir la résine étanche pour réparer une fuite, ou pour former la sous-couche d’étanchéité lors de la construction ou de la rénovation de votre toit. Quelle que soit l’option choisie, la résine devra être appliquée uniformément sur les zones endommagées ou sur toute la surface de la toiture, selon les besoins. Enfin, pour renforcer cette étanchéité si cruciale pour votre toiture, vous pourrez appliquer la résine étanche en plusieurs couches superposées.

La résine étanche, un produit polyvalent

Ce produit d’étanchéité est un produit polyvalent qui fait des merveilles sur votre toiture, mais pourra aussi être utilisé pour d’autres travaux. C’est le cas des toitures plates, pas toujours simples à rendre parfaitement étanches, et pourtant très sensibles aux infiltrations d’eau. Vous pourrez aussi l’utiliser en sous couche lors de la construction d’une terrasse, ou d’une chape pour accueillir un abri de jardin, par exemple. Une fuite ou une infiltration d’eau sur votre balcon ? Une fois la fuite détectée, et par temps sec, il suffira de combler la fissure avec de la résine étanche pour rester au sec.

Une toiture parfaite, ce sont aussi des économies d’énergie

Lorsque que la facture d’électricité ou de gaz commence à sérieusement gonfler, nous cherchons des solutions pour isoler notre maison. Souvent, ce sont les portes et les fenêtres que l’on pense à changer en premier. Certes, elles ont un impact conséquent sur notre surconsommation d’énergie, mais bien souvent, la toiture est également en cause. Les déperditions de chaleur par le toit représentent de 25 à 30 % des déperditions totales de la maison. Prenons un exemple simple pour comprendre. Si vous sentez un brin d’air à l’étage de votre maison provenant de vos combles, c’est que celles-ci ne sont pas suffisamment étanches à l’air. Vous pouvez refaire les joints autour de votre plafond, mais ce n’est qu’un pansement sur une plaie béante. Concrètement, si vous chauffez de l’air glacial, votre chaudière va rapidement s’affoler et vous en apercevrez sur votre facture, toutefois il sera trop tard ! Pour assurer la protection de votre toiture, et l’isoler par l’intérieur, vous pourriez, par exemple, opter pour des membranes pare-vapeur, qui éviteront les surconsommations d’énergie. Ces membranes formeront un rempart entre l’air froid venu du toit, vos combles, et par conséquent vos pièces de vie.

L’étanchéité d’une toiture, combien cela coûte-t-il ?

Le coût des travaux d’étanchéité d’une toiture peut considérablement varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’état de la surface à réparer et la superficie concernée. Une réparation ciblée, telle qu’un remaniement partiel de la toiture, est généralement moins onéreuse qu’une rénovation complète. Par exemple, le remplacement intégral de la couverture de la toiture peut coûter environ 85 € par mètre carré. De plus, si la rénovation inclut des travaux d’isolation, il est possible de bénéficier de certaines aides financières proposées par l’État. Il est toujours plus simple de procéder aux réparations d’une toiture, lorsqu’il fait beau plutôt que lors de trombes d’eau qui s’abattent sur vous !