BMW présente son nouveau concept de moto (scooter) électrique personnalisable : la CE 02

Lors du salon IAA Mobility 2021 qui s’est tenu à Munich (Allemagne) du 7 au 12 septembre dernier, le constructeur BMW a présenté son petit dernier… Le BMW CE 02 une drôle de petite moto électrique qui a l’allure d’un petit 50 cm3 mais qui serait en fait l’équivalent d’un 125 cm3.

Après le maxi scooter électrique CE 04, on retrouve donc un plus petit modèle qui se destine à la ville et plutôt à un jeune public. Avec un design plutôt étonnant, on peut se demander s’il s’agit bien d’un produit BMW. Il faut dire qu’il détonne un peu par rapport à l’image que nous avons du constructeur allemand. Présentation.

Le BMW CE 02, un concept étonnant

Dans un communiqué de presse, Alexander Buckan, responsable du design des produits chez BMW Motorrad parle du design en ces mots : « Grâce aux stickers, aux bandes et aux autres formes de personnalisation, il est clair pour tout le monde qu’il vous est propre. Il incarne la liberté et l’insouciance de la jeunesse, un peu comme un skateboard sur deux roues ».

Le marché du scooter électrique est assez récent et oblige parfois les constructeurs à se métamorphoser. Ou, du moins à changer leur ligne de conduite ou de design… Un renouvellement nécessaire pour trouver une place sur un marché encore nouveau.

Des informations au compte-goutte !

Les responsables de chez BMW n’ont pas communiqué sur les batteries du CE 02, nous savons seulement qu’il aura une autonomie d’environ 90 km et que sa batterie sera compacte…. Difficile de se faire un avis objectif quand le constructeur présente un produit sans en donner toutes les caractéristiques.

Côté moteur, il se situe au centre de la moto et entraîne la roue grâce à une courroie. Le moteur développe une puissance de 15 Cv (11 kW) ce qui équivaut à une 125 cm3. Il sera donc nécessaire de posséder le permis A1 pour piloter l’engin. Même si le CE 02 se destine plutôt à un milieu urbain, sa vitesse maximale de 90 km/h, lui permettra des trajets sur périphériques ou voies rapides… Il faudra cependant faire attention au style de conduite et à l’autonomie…

Un design qui sort de la ligne BMW

Si techniquement, BMW est plutôt avare en information, les images publiées laissent entrevoir une petite moto au design intéressant… Il faut cependant bien chercher pour retrouver les courbes et carénages auxquels BMW nous avait habitué !

Edgar Heinrich, directeur du design explique que justement, il n’y a pas grand-chose qui ressemble à ce que l’on connaît déjà. Le Concept CE 02 se veut totalement inédit pour la marque allemande. D’ailleurs pour aller au bout du changement, il semble que cette moto électrique sera personnalisable… En tout cas, elle semble confortable, et là BMW ne déroge pas à la règle du constructeur !

Les caractéristiques techniques du BMW CE 02

Le constructeur allemand n’a pas communiqué la puissance de la batterie de son nouveau joujou ! En revanche, nous en savons un peu plus sur le reste des caractéristiques techniques et nous n’avons pas trouvé d’indication sur un éventuel prix de vente, mais cela ne saurait tarder…