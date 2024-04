DAB Motors lance la DAB 1α, une moto électrique de seulement 125 kg, sans engrenage

En France, on dénombre environ 2,7 millions de motards, selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Parmi eux, ils sont nombreux à avoir déjà connu des problèmes d’engrenage sur leurs bécanes. Sur une moto, l’engrenage est une fonction essentielle du système de transmission. En effet, il permet de transférer la puissance du moteur vers la roue arrière. Les engrenages sont des pièces mécaniques dentées qui s’engrènent les unes dans les autres pour transmettre le mouvement et le couple. Et, quand il casse, c’est la catastrophe ! Pour remédier à ce problème, la marque DAB Motors lance sa moto électrique sans engrenage, ni embrayage, la DAB 1α. Je vous la présente immédiatement.

Une moto électrique sans engrenage

DAB Motors fait une entrée fracassante en présentant sa toute nouvelle moto électrique, la DAB 1α, qui se distingue par son absence d’engrenage et quelques caractéristiques plutôt innovantes. Ce modèle, qui affiche une vitesse de pointe de 130 km/h est déjà fabriqué en France. Hormis l’absence d’engrenage, il se démarque aussi par sa batterie entièrement recyclable, démontable et réparable, œuvrant aussi pour l’environnement et ses commandes inspirées des contrôleurs de jeux vidéo rétro des années 2000. Un point très positif quand on sait que les batteries de véhicules électriques, sont actuellement un problème quant à leur recyclage. Côté poids, et malgré sa batterie, elle reste légère avec seulement 125 kg. La moto électrique peut être rechargée n’importe où grâce à une simple prise domestique ou à une borne de recharge de type 2. Elle s’avère donc un choix intelligent pour les déplacements urbains.

Quelques clins d’œil au passé…

Lorsqu’on observe cette drôle de moto, il est possible de relever quelques rappels au passé. Les nostalgiques de Need for Speed (2000) adoreront les boutons et les commandes, qui rappellent des éléments de design de ce jeu, et notamment le bouton Nitro bleu. Et, comme dans le jeu vidéo, en appuyant simplement sur ce bouton, le DAB 1α délivre une poussée d’adrénaline.

De plus, un autre clin d’œil est visible, mais cette fois-ci, il est un hommage au motocross avec les repose-pieds arrière, prévus évidemment pour le passager. La DAB 1α se distingue également par son design unique, allant de la plaque dorée numérotée sur le guidon, signifiant que seulement 400 unités de ce modèle seront produites, jusqu’au siège en Alcántara fabriqué à la main. Ajoutons les suspensions dorées réglables développées en partenariat avec Paioli, et les pièces en carbone forgé conçues à partir de fibre de carbone Airbus recyclée pour avoir une idée plus précise de son design.

Voilà pour le « portrait » de cette moto sans engrenage, déjà entrée en production, et qui sera produite à 400 exemplaires uniquement, dans un premier temps. Disponible dès maintenant en coloris W-White ou MGT-Grey. Vous pouvez donc la réserver, et elle est vendue au prix de départ de 14 900 € (ou 416 € par mois) *. Pour en savoir plus sur cette moto sans engrenage, rendez-vous sur le site officiel : dabmotors.com. Seriez-vous intéressés par cette moto sans engrenage ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Financement 36/48 mois disponible en Europe selon le fabricant.