Smartech Motor dévoile la Felo TOOZ, une moto électrique dotée d’une autonomie de 725 km et compatible V2L

L’électrification des moyens de transport fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Le passage à l’électrique constitue d’ailleurs une aubaine pour les start-ups qui souhaitent accéder à des marchés longtemps dominés par des mastodontes. En Thaïlande, la jeune entreprise Felo (NDLR : groupe Smartech Motor) a ainsi profité de la 45ᵉ édition du Salon international de l’automobile de Bangkok (du 27 mars au 7 avril dernier) pour dévoiler deux motos électriques pas comme les autres. Outre sa taille imposante, la TOOZ possède des performances à couper le souffle. Parmi elles, il est possible de citer une vitesse de pointe d’environ 200 km/h, mais aussi et surtout une autonomie de 725 km !

Plus endurante qu’une voiture électrique

À titre de comparaison, la TS Ultra de l’entreprise finlandaise Verga qui a largement fait parler d’elle lors du CES 2023 pour sa « grande autonomie » n’est capable de parcourir qu’approximativement 370 km avec une seule charge. La TOOZ s’annonce aussi plus endurante qu’une voiture électrique, comme la Tesla. Cependant, l’engin n’est pas encore entré en production et c’est visiblement pour cette raison que son fabricant a préféré faire preuve de discrétion lors du salon qui s’est tenu dans la capitale de la Thaïlande. Quoi qu’il en soit, le design démesuré de la bête témoigne déjà de ce qu’elle aura à nous proposer une fois sortie.

Un écran tactile de 12 pouces

La TOOZ devrait certainement inclure des batteries de grande capacité, d’autant plus qu’elle proposera une fonctionnalité V2L (NDLR : charge bidirectionnelle). Le motard pourra donc utiliser son véhicule pour booster la source électrique de sa maison. Cela signifie également qu’il sera possible d’utiliser l’énergie électrique stockée dans la batterie de celui-ci pour alimenter des appareils domestiques. Par ailleurs, cet engin innovant 100 % électrique est doté de fonctionnalités avancées pour améliorer le confort et la sécurité des personnes à bord. On notera notamment la présence d’un écran TFT tactile de 12 pouces sur le tableau de bord. En plus d’indiquer les informations de navigation et l’état général du véhicule, celui-ci est couplé à un système de caméras à 360 degrés pour une meilleure expérience de conduite.

Prix et disponibilité

La grande moto de tourisme est équipée d’un système de surveillance de la pression des pneus et de freins ABS. Son fabricant a aussi prévu un système avancé de contrôle de la traction. Bien sûr, il sera possible de consulter les informations principales sur un smartphone grâce à une application dédiée. Sachez aussi que ce deux-roues gigantesque de fabrication thaïlandaise n’a pas fait l’impasse sur le volet audio. Il est muni d’un ensemble de haut-parleurs surround à six canaux. La TOOZ possède en outre plusieurs compartiments de rangement qui devraient faire leur preuve lors d’un voyage de longue distance. La marque asiatique a même promis une glacière de 8 litres proposée en option. Malheureusement, nous n’avons pas d’autres informations au sujet de cette imposante moto qui s’annonce toutefois très prometteuse.

La marque a également dévoilé lors du salon la Rapid K-1988 (vidéo à 1:05), une moto s’inspire sans le cacher de l’engin futuriste du manga Akira (NDLR : le manga est sorti au Japon le 16 juillet 1988 #CQFD), mais je vous en parlerais plus en détail dans un article dédié. Smartech Motor a promis une mise en production de masse dans le courant de l’année. Plus d’informations : smartechmotor.com. Que pensez-vous de cette moto électrique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .