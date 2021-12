Deux designers russes dévoilent un concept de semi-remorque Tesla 100% autonome

En matière de véhicules électriques, il en existe un type qui agite le monde des concepteurs: les camions de transports, que l’on appelle aussi semi-remorques et qui sont polluants pour l’environnement. En les passant à l’électrique, il est évident que les émissions de carbone pourraient grandement diminuer. Mais, les gros camions de transports sont des mastodontes de la route, et transportent de lourdes charges…

A ce jour des camions semi-électriques sont développés par des marques comme Volvo, Daimler, Tesla ou encore Mercedes-Benz. Si ces entreprises ouvrent une potentielle voie aux camions électriques, ce n’est pas encore demain que nous les verrons sur l’autoroute.

Roman Dolzhenko, designer russe, en collaboration avec le designer industriel Dmitry Voronezhtsev présente un concept de semi-remorque électrique qui pourrait ressembler à un modèle de chez Tesla.

Un concept très futuriste !

C’est le moins que l’on puisse dire de ce camion électrique à autonomie de niveau 5 ! Quand on regarde les images fournies par les concepteurs, on découvre un engin ultra-futuriste, qui ressemble plus à une navette spatiale sur roue qu’aux semi-remorques que l’on connaît…

Si l’on regarde seulement les images, on imagine que le conducteur se trouverait dans une sorte de voiture à l’avant, et la remorque viendrait s’accrocher par le dessus de la cabine… Exit les cabines hautes qui dominent les autres usagers ! Ce serait peut-être un peu compliqué à conduire, notamment pour passer sous les ponts non ? Le concept des deux designers est étrange et peut-être pas complétement fonctionnel, mais au niveau design, ils font très fort !

Quelques détails sur ce semi-remorque ?

Et si l’on pense que ce camion électrique sera conduit par un humain, nous commettons une erreur… Les designers imaginent l’ATLANTIS comme un semi-remorque autonome, sans aucun conducteur pour le conduire! Il pourrait être piloté à distance pour des destinations définies à l’avance ou pour des livraisons urgentes… Plus aucune intervention humaine ne serait alors nécessaire. Ce qui est certain, c’est que cet ATLANTIS ne ressemble en rien à ce que l’on connaît déjà… Même le concept Tesla Autonomous E-Rig semble vintage à côté de ce modèle d’un bleu océan !

Mais alors comment fonctionnerait-il ?

L’Atlantis serait donc entièrement autonome. Il se présenterait avec une énorme plateforme à l’arrière posée sur des roues immenses. Les roues sont en fait, aussi grosses que la remorque elle-même, et insérées dans le « cadre », et pourraient permettre à la remorque de se déplacer indépendamment du tracteur pour amorcer les virages ou les espaces restreints.

Si l’on en croit les designers, l’ATLANTIS se destinerait exclusivement ou presque aux autoroutes. Il ne serait pas pensé pour fouler les terrains escarpés, car sa caisse n’est pas assez haute par rapport à la route. Ce camion ultra-futuriste serait parfait sur les immenses autoroutes australiennes… Ou américaines !