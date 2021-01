FTN Motion dévoile une très étonnante moto électrique au design rétro !

Force est de constater que le marché des deux-roues électriques fait preuve d’un certain dynamisme ces derniers temps. Face au boom des ventes, de plus en plus d’entreprises se lancent dans le secteur. En effet, de nos jours, les vélos, scooters et motos électriques sont de plus en plus courants dans les rues.

Un phénomène constaté dans presque tous les continents. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, une start-up dénommée FTN Motion vient d’annoncer le lancement de sa première moto électrique. Il s’agit d’un deux-roues qui veut établir un lien entre la mobilité écologique et le design rétro.

Une moto électrique au design simple et minimaliste

Alors que la plupart des motos électriques du marché présentent des styles largement bourrés de travail, celle de FTN Motion mise sur un aspect à la fois simple et minimaliste. En fait, elle est de type café racer, ce qui devrait plaire aux amateurs de styles rétro. Si l’engin est considéré comme un cyclomoteur, c’est en particulier en raison de sa vitesse plafonnée à 50 km/h. Une configuration qui permettra de l’utiliser sans permis dans de nombreux pays.

Elle ne pèse que 62 kg

En parlant d’aspect géographique, sachez que l’engin de 62 kg s’adresse uniquement pour l’heure aux consommateurs néozélandais. On ignore cependant si FTN Motion prévoit de le commercialiser à l’étranger. On espère bien évidemment que ce sera le cas. Les spécifications comprennent un moteur électrique de 2 kW intégré au moyeu arrière. La batterie est suffisamment puissante pour assurer une autonomie de 100 km. Ce qui différencie cette première moto électrique de la startup néozélandaise de la plupart des modèles existants, c’est son espace de rangement.

Plusieurs années de développement

Elle dispose effectivement d’un coffre d’une capacité de 30 litres. Celui-ci se trouve juste en dessous du faux réservoir. Malgré son aspect minimaliste et assez simpliste, le véhicule a tout de même nécessité plusieurs années de conception et de R&D, affirme son constructeur. Des efforts qui ont permis de mettre au point un engin utilitaire doté de fonctionnalités pratiques.

Côté commercialisation, en plus du point évoqué ci-haut concernant la disponibilité, cette première moto électrique de FTN Motion est d’ores et déjà disponible en précommande. Pour figurer parmi ceux qui pourront l’utiliser dès sa sortie prévue d’ici fin 2021, il est nécessaire de débourser la somme de 100 dollars néozélandais (environ 60 €). À noter qu’il s’agit d’un dépôt remboursable. L’édition Founders coute au total 7995 dollars néozélandais, soit à peu près 4738 euros.