Metacycle : Sondors dévoile une moto électrique au design atypique à seulement 4000€

Le marché des deux-roues vient d’accueillir une nouvelle référence signée Sondors. Comme nous l’apprend Electrek.co, la start-up américaine vient d’annoncer sa toute première moto électrique : la Sondors Metacycle. En plus d’être un engin idéal pour se faufiler dans la jungle urbaine et conduire sur autoroute, cette dernière se distingue par son prix plutôt accessible pour une moto électrique.

Effectivement, contrairement à des références telles que la Harley-Davidson LiveWire, laquelle coute 29 799 dollars, la Sondors Metacycle est accessible dès 5000 dollars ! En dépit de ce tarif extrêmement bas, le véhicule a de quoi impressionner les utilisateurs.

Une vitesse de pointe de plus de 100 km/h

Sur le papier, la Sondors Metacycle promet des caractéristiques époustouflantes. À commencer par sa vitesse de pointe de 130 km/h. Pour atteindre une telle performance, la moto dispose d’un moteur électrique accusant une puissance nominale de 8 kW (14,5 kW en crête).

La capacité de sa batterie, elle, est de 4000 Wh, ce qui est censé procurer jusqu’à 130 km d’autonomie. Attention toutefois, comme le souligne nos confrères du média mentionné ci-haut, l’endurance maximale est généralement calculée à des vitesses entre 40 et 50 km/h, c’est-à-dire à des vitesses en ville. Si vous roulez à plus de 100 km/h, l’autonomie sera forcément plus faible.

Une moto électrique urbaine

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que le moteur de la Metacycle est intégré au moyeu de la roue arrière. Vu ses performances, il s’agit donc plutôt d’une moto électrique de banlieue destinée à un mélange de conduite en ville et de courtes escapades sur autoroute. Si vous êtes à la recherche d’un vrai roadster vous feriez mieux de passer votre chemin. Quoi qu’il en soit, son rapport qualité-prix est quelque chose que les consommateurs ne manqueront pas d’apprécier.

Les précommandes déjà ouvertes

« Nous n’avons pas conçu cette moto pour les passionnés, les coureurs ou les personnes qui veulent un troisième ou quatrième jouet dans le garage. C’est une solution simple et amusante pour ceux qui ont besoin de prendre la route tous les jours », a d’ailleurs confié le fondateur de la marque à Electrek.

Le côté esthétique se caractérise par l’existence d’un creux à l’endroit où le réservoir à essence se trouve habituellement. La Sondors Metacycle arbore un cadre en aluminium, limitant son poids à vide à 91 kg. On soulignera aussi l’existence d’un petit coffre transparent qui permet de loger le smartphone du pilote. Ce compartiment est muni d’un chargeur sans fil. Enfin, sachez que cette première moto électrique de la jeune pousse américaine est d’ores et déjà disponible en précommande. Les livraisons sont censées débuter en octobre prochain.