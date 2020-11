Cette Volkswagen Coccinelle transformée en roadster semble tout droit sortie d’un film de science-fiction

Voiture iconique des années 50, la VW Coccinelle est l’un des véhicules automobiles ayant été les plus vendus au monde à son époque. Conçue par l’ingénieur autrichien Ferdinand Porsche à la demande d’Adolf Hitler, elle est devenue un symbole de la pop culture, comme en témoigne son apparition dans de nombreux films. En raison justement de cette popularité élevée, Danni Koldal a eu l’idée de transformer un modèle de 1961 en un fantastique roadster.

Des détails uniques

Comme le dit le vieil adage, les détails font la perfection. Tout a été pensé pour que le résultat soit le plus incroyable possible. Koldal a accordé beaucoup d’attention aux pièces pour impressionner même les vrais passionnés. À commencer par la carrosserie peinte en noir mat. Le toit a été enlevé et le pare-brise est coupé à mi-hauteur, faisant de cette VW Beetle un véhicule digne d’être utilisé par le justicier Bruce Wayne de la saga Batman.

Pour que le look soit encore plus agressif, le designer a opté pour des grosses roues à flancs blancs. À cela s’ajoutent des jantes chromées, dont la teinte, associée aux garnitures blanc argenté des portes et du capot, crée un contraste que les plus nostalgiques ne manqueront pas d’apprécier.

La hauteur du véhicule a d’ailleurs été abaissée pour un meilleur aérodynamisme. Les rétroviseurs latéraux en forme de torpille sont ce qu’il y a de mieux pour faire correspondre l’apparence de la Volkswagen Beetle Deluxe de 1961 à la personnalité du célèbre personnage de fiction.

Un intérieur minimaliste, mais élégant

L’intérieur a été allégé afin de mettre en valeur uniquement l’essentiel. Le tableau de bord ne comporte par exemple qu’une seule jauge pour afficher la vitesse et la distance parcourue. Néanmoins, un autoradio est prévu en plus des quelques boutons et témoins rétro qui y sont installés.

Crédit photo : Danni Koldal / Instagram

Malgré cet aspect minimaliste, Danni Koldal a veillé à ce que sa création offre au conducteur et au passager un confort magistral. Les sièges en cuir noir intemporels s’intègrent parfaitement à l’extérieur brut pour une élégance hors pair. Le designer a aussi opté pour un levier de vitesses manuel élevé.

Comme si tout cela ne suffisait pas, diverses citations sont éparpillées à l’extérieur de la voiture, telles que « Low and Slow » (faible et lent) et « Bad Boys for life » (mauvais garçons pour la vie). Il y a aussi un logo de Superman argenté sous le pare-brise.