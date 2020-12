Alpha Motor Ace : un surprenant coupé électrique au look « néo rétro »

Il y a quelques années encore, les voitures électriques peinaient à séduire les consommateurs. Outre leur design jugé trop complexe, la disponibilité limitée des stations de recharge était un facteur de blocage. Mais la situation a maintenant changé.

Mis à part Tesla qui jouit d’un statut de leader sur le marché des véhicules automobiles électriques, de plus en plus de constructeurs traditionnels basculent vers ce nouveau mode de propulsion. Certaines startups veulent aussi avoir leur part du gâteau. Et c’est le cas d’Alpha Motor Corporation qui vient de dévoiler un coupé électrique doté d’un design rétro.

Une réinvention de la Broadspeed GT 2+2 ?

Baptisée Ace, cette nouvelle voiture électrique de la jeune pépite californienne nous rappelle largement la Broadspeed GT 2+2. Autant dire qu’elle est faite pour ceux qui ont un faible pour les voitures des années 60 et années 70, et ce, tout en bénéficiant des dernières technologies en vogue dans l’univers de l’automobile. Pour le moment, nous ne savons pas encore grand-chose à propos de l’Alpha Motor Ace. L’entreprise s’est contentée de révéler ses dimensions. Sachez alors que ce véhicule zéro émission fait à peu près 4,190 m de long, 1,9 m de large et 1,45 m de haut.

Un étonnant look « néo rétro »

En termes de look, le coupé comporte des élargisseurs d’ailes à l’ancienne. On soulignera aussi la face avant plate sur laquelle se trouve une large calandre équipée d’éclairages LED. Tout a visiblement été pensé pour s’assurer que la voiture dévoile un charme néo rétro. Ainsi, en plus de ces détails soignés, Alpha Motor Corporation a opté pour des pneus à grands flancs sur des jantes qui ressemblent aux fameuses jantes tôles des années 60.

Une autonomie de 400 km

Il est intéressant de noter que l’Ace est basée sur une plateforme propriétaire de type skateboard. Celle-ci équipera d’autres véhicules électriques de la marque. Aussi, en plus du coupé, Alpha Motor Corporation l’utilise par exemple sur l’ICON qui est un petit pickup électrique. L’entreprise possède aussi une plateforme nommée AMP ou « Automobile Modular Platform » qui sera utilisée sur des véhicules électriques plus grands (fourgons et bus).

En ce qui concerne l’Alpha Motor Ace, notez qu’en plus des quelques détails mentionnés plus haut, le véhicule pèsera environ 1600 kg et disposera d’un coffre de 400 litres. Enfin, la start-up promet une autonomie de 250 miles, soit à peu près 400 km.