Hyundai dévoile une étonnante et innovante voiture électrique capable de rouler en « crabe »

Depuis leur arrivée sur le marché, les voitures électriques font fureur auprès des consommateurs. En effet, de plus en plus de consommateurs se laisse séduire par ces voitures silencieuses et écologiques. Eligibles à de nombreuses aides de l’état et représentant un moindre coût qu’une voiture à essence, les voitures électriques se multiplient sur nos routes.

Mais ce n’est pas tout. Les différents constructeurs automobiles s’empressent de développer la meilleure voiture électrique possible. Eh bien, Hyundai Mobis, fabricant sud-coréen, vient de mettre au point une toute nouvelle voiture électrique. Cette voiture possède notamment la capacité de tourner les roues dans toutes les directions possibles. Etonnant n’est-ce pas ?

Hyundai met au point une voiture avec des roues pivotables à degrés

A l’occasion d’un récent évènement, le constructeur automobile japonais dévoile un prototype étonnant. Celui de son module de roue révolutionnaire portant le nom de e-corner. Ce nouveau système de roue serait capable d’avancer « en mode crabe ». Ce système existe cependant déjà chez certain SUV haut de gamme et est un atout essentiel des véhicules spécialisés comme les bus électriques compacts.

Mais munir une voiture électrique de ce système il fallait y penser ! Le module e-corner du constructeur japonais se compose d’un moteur électrique, d’un système de freinage, d’une suspension ainsi que d’une direction. Ces quatre composants se rassemblent tous sur un seul et même bloc.

Cette innovation de Hyundai Mobis fut présentée une première fois au CES 2018 de Las Vegas. Le prototype prenait alors la forme d’un système conceptuel à un stade très précoce de développement. Eh bien maintenant, le système serait bel et bien prêt à équipé certaines de nos voitures électriques. Ces voitures qui s’équiperont de ce prototype porteront le nom de « M.Vision 2GO ». Les nouvelles roues de ces voitures électriques promettent notamment de révolutionner totalement la façon dont se déplace la voiture !

Le module e-corner de Hyundai, une véritable innovation ?

Les essieux mécaniques traditionnels que nous connaissons se limitent à certaines capacités. En effet, la rotation des roues n’est possible que jusqu’à environ 30 degrés. Mais le module e-corner fait bien plus ! Le nouveau système de Hyundai peut, lui, faire tourner les roues de la voiture à 90 degrés. Cette capacité de rotation révolutionnaire permet des mouvements uniques tels que le mode crabe ou encore la rotation complète. Et tout cela sans avoir besoin de déplacer les roues du véhicule !

Les véhicules standards que nous connaissons se limitent à avancer et reculer. Le véhicule électrique de Hyundai peut quant à lui se déplacer dans toutes les directions sans bouger le véhicule, y compris de gauche à droite.

De nombreuses applications

Ce système de rotation présente un réel avantage afin de manœuvrer dans des ruelles très étroites ou encore pour se garer dans des espaces réduits. Justement, pour se garer, il suffira directement de rentrer dans la place de parking. Adieu les créneaux ! Afin de vous rendre compte des capacités de cette nouvelle voiture électrique, une vidéo est disponible sur Youtube.

D’ici 2023, Le constructeur Hyundai espère développer un « module de skateboard » se composant d’une plateforme modulaire reliant quatre modules e-corner entre eux. Plein de ressources, Hyundai prévoit ensuite d’utiliser une technologie de conduite autonome. Cette technologie permet notamment de développer un service de mobilité d’ici 2025. Et pourquoi pas, d’ici 2030, des voitures volantes !