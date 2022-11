« il y a actuellement un délai de six à huit mois », la voiture Citroën Ami cartonne chez les plus jeunes

Si vous habitez ou vous promenez dans des villes que l’on qualifie de « chics » telles Neuilly-sur-Seine (92), La Baule les Pins (44), Nice (06) ou encore certains quartiers de Lyon, Paris ou Marseille, pour ne citer que ceux-là, vous avez dû croiser de petits véhicules affichant fièrement la marque Citroën, sur leurs calandres… La Citroën Ami électrique est apparue en juin 2020, on peut l’acheter chez Citroën bien sûr, mais également à la Fnac ou chez Darty et elle se conduit avec un permis AM (ex BSR) dès l’âge de 14 ans… Elle est devenue, en moins de deux ans, le moyen de transport préféré de la jeunesse dorée française, et s’affiche sur les parkings des lycées, universités, etc. Mais, quels sont les éléments à connaître en matière de conduite et d’assurance, avant d’acheter une Citroën Ami?

Comment assurer une voiture « sans permis » ?

Étant donné que l’Ami se conduit sans permis, il est facile de penser qu’elle n’a pas « besoin » d’être assurée… Erreur, grave erreur, en France, tout véhicule roulant motorisé doit être assuré ! L’assurance pour une voiture sans permis, ne diffère pas réellement d’une voiture avec permis, si ce n’est qu’elle est un peu moins chère, la puissance du véhicule entrant en compte dans le calcul du prix. L’assurance d’une voiture sans permis couvre les dommages causés aux autres, les dommages causés à votre voiture, au conducteur via la « garantie conducteur », et aux passagers de votre véhicule, explique le site assuronline. Vous pouvez comme pour les autres véhicules choisir plusieurs formules : Tiers, Tiers +, Tous risques. Attention, rouler sans assurance, même avec une Citroën Ami vous expose à une amende de 3 750 € et vous condamnerait aussi à payer de votre poche, les dommages causés en cas d’accident ou de blessures involontaires à autrui… On ne plaisante pas avec une assurance voiture, elle est indispensable.

Pourquoi l’Ami cartonne chez les jeunes ?

Les raisons de ce succès, qui n’était pourtant pas annoncé au vu de son esthétique étrange, sont simples… Elle ne coûte pas très cher ni à l’achat, ni en assurance et elle se conduit avec un simple permis AM (ex BSR). Pour moins de 10 000 € d’investissement comprenant l’Ami, le permis AM et l’assurance de la première année, un jeune de 14 ans révolus peut frimer devant ses copains, à 45 km/h au maximum, et rouler pendant 75 km avant d’être rechargée… Rares sont les adolescents qui étudient à plus de 30 km de leurs domiciles. C’est donc le véhicule rêvé pour ceux qui refusent de prendre les transports tout en restant au chaud dans une voiture. Évidemment, ce n’est pas à la portée de tous. C’est la raison pour laquelle, seuls les jeunes « nantis » peuvent se permettre cet achat ! Seul problème, la voiture est victime de son succès et « il y a actuellement un délai de six à huit mois » explique ce concessionnaire au site Actu.fr.

L’Ami de Citroën, un véhicule parfait pour les jeunes.

La petite voiture électrique coûte 7 000€ si vous profitez du bonus écologique de l’État français, c’est assurément un peu plus cher qu’un scooter ou une mobylette, mais ce n’est pas non plus le même usage ! Son allure, est, avouons-le, un peu particulier, puisqu’elle ressemble à une espèce de cube de 2.41 mètres de long sur 1.39 mètre de large et 1.52 mètre de haut… Pour la recharger, il suffit d’une simple prise domestique, elle ne nécessite aucune installation de bornes de recharge ou autre. Et en trois heures [de cours], elle se charge et repart pour 75 km ! Les gamins qui la possèdent adorent leur petite voiture, ils se sentent libres d’aller où ils veulent avec leurs amis… Avec elle, c’est l’indépendance avant l’heure, même si l’on peut se demander s’il est bien prudent de laisser une voiture, si petite soit-elle, entre les mains d’un jeune de 14 ans, mais c’est un autre débat !

Article Partenaire