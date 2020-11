KYMCO (F9) dévoile un puissant scooter électrique au look très agressif !

KYMCO a tenu son évènement Time to Excite 2021 le 26 novembre dernier. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la conférence s’est déroulée exclusivement en ligne. En tout cas, elle aura été l’occasion pour le constructeur d’annoncer la mise à jour de son catalogue.

Ainsi, plusieurs modèles de scooters ont été annoncés, entre autres les maxi scooters CV3 et DT X360 ainsi que le KRV. Ce dernier est un quatre-temps fonctionnant à l’essence et accusant une puissance maximale de 12,3 kW. Comme si ces nouvelles références ne suffisaient pas, le fabricant taïwanais a également présenté un scooter électrique. Le KYMCO F9 nous impressionne par son allure sportive qui s’ajoute à ses performances optimisées pour la circulation urbaine et sur autoroute.

Un scooter électrique pas comme les autres

Si vous êtes un passionné de moto électrique de course, vous préférerez sans aucun doute le KYMCO SuperNEX ou encore le RevoNex. Mais le KYMCO F9 a ses atouts. Malgré sa taille assez petite, ne lui permettant d’accueillir qu’une personne, l’engin possède des caractéristiques plus intéressantes les unes que les autres. À commencer par son design agressif à mi-chemin entre celui du scooter et celui de la moto.

Le KYMCO F9 nous impressionne aussi par son système de transmission. En effet, le constructeur a opté pour une transmission automatique à deux vitesses. Notons que la plupart des scooters et motos électriques existants possèdent une transmission directe à une vitesse typique.

Une vitesse de pointe supérieure à 100 km/h

Alors que la grande majorité des scooters électriques ont du mal à atteindre les 60 km/h, le KYMCO F9 vous permettra de rouler jusqu’à 110 km/h. Bien qu’il soit considéré comme un véhicule pensé pour les déplacements urbains, ce nouveau deux-roues de la firme asiatique vous permettra donc de rouler sans aucun problème sur une autoroute. KYMCO promet d’ailleurs un 0 à 50 en 3 secondes en dépit d’un poids brut de 107 kg.

Cette performance exceptionnelle est notamment rendue possible par la présence d’un moteur électrique de 9,4 kW avec un couple de 30 Nm (au niveau de l’arbre de sortie). La batterie est fixe. Elle accuse une capacité de 3,84 kWh (96V, 40Ah).

D’après la firme, l’accumulateur retrouve sa capacité totale après deux heures de charge. Le KYMCO F9 promet une autonomie de 120 km — suivant le nouveau cycle de conduite européen – et est équipé de roues de 14 pouces. En revanche, son prix et sa date de sortie n’ont pas encore été dévoilés.