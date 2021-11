Les femmes sont-elles meilleures ou moins bonnes conductrices que les hommes, selon les chiffres officiels ?

Les femmes ont toutes déjà remarqué ce comportement. Lorsque nous conduisons et que nous dépassons un homme, dans 90% des cas celui-ci fera tout pour nous dépasser à son tour. Pour beaucoup, la conduite est une affaire d’hommes (et de virilité) et si nous n’en sommes pas un, nous ne savons pas conduire. Mesdames il est temps de faire comprendre aux hommes que nous conduisons beaucoup mieux qu’eux ! Et c’est prouvé par la science !

Les femmes auraient une meilleure attitude de conduite que les hommes

Les résultats d’une étude britannique risquent de ne pas plaire à ces messieurs: selon les chiffres, les femmes auraient une bien meilleure attitude de conduite. Afin de mener cette étude, les scientifiques se sont basés sur plusieurs facteurs: les taux de réussite aux examens, les réclamations d’assurance, les habitudes de conduite ou encore les infractions routières.

Et le constat est sans appel ! L’étude a démontré que les femmes ont un taux de réussite aux examens bien plus élevé que les hommes; les réclamations d’assurance, ainsi que les infractions routières sont beaucoup plus importantes chez ces derniers que pour ces demoiselles. Tout ceux-ci prouvent donc que les femmes ont de meilleures habitudes de conduite que les hommes. Il s’avère qu’elles seraient également beaucoup plus prudentes au volant.

Les infractions routières seraient une habitude typiquement masculine

La seule chose qu’on ne peut pas enlever aux conducteurs masculins, c’est la confiance en soi. En effet, les femmes sont beaucoup moins sûres d’elles au volant. Mais finalement, ce ne serait pas un si vilain défaut que ça, puisqu’elles prennent moins de risques et commettent donc beaucoup moins d’infractions que les hommes. Et encore une fois, c’est prouvé !

Sur environ 600 000 infractions routières commises au Royaume-Uni, dans 79% des cas, les hommes en sont à l’origine. Ce taux serait donc quatre fois plus élevé que celui des femmes.

Pour la majorité des catégories d’infractions routières, les hommes se retrouvent en tête, loin devant les femmes. Celles les plus commises par les hommes ne sont autres que les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse et les défauts d’assurance. Toutes ces statistiques montrent bien que les femmes sont des conductrices beaucoup plus prudentes que les hommes.

Mais les assureurs le savaient déjà !

D’après l’histoire, les femmes paieraient leur assurance moins chère que les hommes. En effet, certains assureurs se basaient sur les statistiques afin de facturer le client. Et selon ces chiffres, les femmes sont des conductrices plus fiables que les hommes. Par conséquent, elles payaient moins cher!

Lorsque les assurances étaient autorisées à procéder de cette façon, l’écart de prix entre les hommes et les femmes était de 140€ par an. Cependant, depuis décembre 2012, les assurances n’ont plus le droit de faire varier le prix en fonction du genre de l’assuré.

De plus, les demandes d’indemnisations lors d’un accident sont beaucoup plus fortes chez les hommes que chez les femmes. En effet, les réclamations d’assurances faites sur l’année 2017 concernaient 65% des hommes et seulement 35% des femmes. Est-ce qu’on ne pourrait donc pas commencer à dire : “homme au volant …”