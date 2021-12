Mais au fait, c’est quoi un mandataire auto ?

Vous allez donc emprunter la voie classique de visites chez les concessionnaires, ou écumer les sites internet… Et vous allez vite vous rendre compter que non seulement, les voitures neuves sont chères, mais qu’en plus, les délais sont énormes… Avec la pénurie de composants mondiale due à la crise Covid, il faut plusieurs mois pour obtenir une voiture neuve !

Mais il existe un moyen d’obtenir une voiture neuve à un prix plus bas, mais sans rogner, ni sur les garanties, ni sur les options de votre véhicule. En passant par un mandataire automobile, vous bénéficierez de prix réduits pour des voitures neuves ! Mais comment est-ce possible ? On va tout vous expliquer !

Un mandataire auto c’est quoi ?

Un mandataire auto est en fait un fin négociateur auprès des concessionnaires, pour obtenir le meilleur prix pour son client, donc vous ! Il est intermédiaire entre celui qui donne l’ordre (ou le mandat) et qui est donc le client, et le concessionnaire, donc le distributeur. Un contrat lie le mandataire à son client, quoi doit donc satisfaire sa demande. Aujourd’hui le terme mandataire regroupe plusieurs types de professionnels de l’automobile : revendeurs, courtiers ou importateurs.

La plupart des mandataires auto possède un réseau de concessionnaires partenaires, il est donc plus facile pour eux, d’obtenir des véhicules neufs, et à plus bas prix. Les mandataires n’achètent pas un seul véhicule mais souvent plusieurs dizaines en même temps. Ce qui leur permet évidemment d’obtenir le meilleur prix mandataire pour une auto neuve ! Les remises obtenues bénéficient directement à la clientèle du mandataire.

Quels sont tous les avantages de faire appel à un mandataire auto ?

Pour avoir déjà fait appel à un mandataire auto, nous ne pouvons que vous en vanter les avantages et ils sont nombreux !

Concernant le prix de vente, vous allez pouvoir obtenir le même modèle que chez un concessionnaire mais avec parfois jusqu’à -45% de réduction. Et si vous souhaitez acquérir une voiture d’occasion, les remises seront également fortes. Vous bénéficierez en plus d’une garantie de révision chez un professionnel.

Le mandataire auto vous permet aussi de comparer des milliers d’offre parmi des dizaines de marques… Et, si vous êtes arrêtés sur un modèle particulier, vous aurez souvent le choix de la couleur voire des options. Vous pourrez également faire reprendre votre ancien véhicule au meilleur prix qui soit. Grâce aux sites internet des mandataires auto, vous pourrez aller jusqu’à personnaliser votre véhicule et choisir :

– La motorisation

– Le kilométrage

– La disponibilité

– Le type de boîte de vitesses

– Le nombre de portes

– Les options

– Electrique ou Thermique

Vous pourrez également rechercher le meilleur véhicule par rapport à votre profil conducteur : prime conversion, hors taxe, leasing etc… Enfin, choisir un mandataire auto, c’est aussi s’offrir un catalogue qui couvrira la France Entière… En moins de 10 jours, votre voiture pourra arriver à Paris, même si elle se trouve à Nice, le jour de votre commande.

D’où proviennent leurs voitures ?

Pour que les prix restent attractifs, il faut que les mandataires puissent acheter les voitures moins chères évidemment. C’est la raison pour laquelle les véhicules vendus chez les mandataires proviennent parfois de stocks invendus des concessions européennes ou françaises. En revanche, cela ne veut pas forcément dire que ce sont des voitures de fin de série ou de série dépassée… Elles peuvent tout aussi bien provenir des usines. Mais elles sont la plupart du temps achetées par lot, par le mandataire, et non, à la commande comme chez un concessionnaire automobile.

Il est même parfois possible d’obtenir des véhicules mieux équipés du côté des options parce qu’elles sont importées d’Europe où les options diffèrent par rapport à la France. Cependant le mandataire doit informer son client de cette petite différence… Quoi qu’il en soit, le mandataire doit vous livrer la voiture configurer en Français au niveau des GPS et autres équipements nécessitant une écriture.

Et pour la garantie c’est comment ?

Aucune différence n’existe entre une « garantie constructeur » d’un véhicule acheté chez un concessionnaire ou chez un mandataire… Elle est strictement semblable et même si la voiture provient de l’étranger, le client pourra tout à fait la faire suivre et/ réparer en France, ou en Europe d’ailleurs.

Pour trouver votre bonheur n’hésitez pas à utiliser des comparateurs en ligne, qui vous permettront de trouver le véhicule de vos rêves en quelques clics… Vous entrez la marque, le modèle et vous savez immédiatement où votre future voiture est susceptible de se trouver et à quel prix…

Du haut de gamme malgré un prix bas !

C’est l’un des plus gros avantages d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion chez un mandataire automobile… Lorsque vous choisissez votre véhicule, vous aurez généralement bien plus d’options disponibles que sur un véhicule neuf et sans surcoût !

De plus, le mandataire s’occupera de toute la partie administrative (déclaration de cession, reprise de l’ancien véhicule, carte grise…). Vous recevrez quelques jours après la signature de la vente, votre certificat d’immatriculation par la poste. L’achat d’un véhicule par mandataire permet de tabler sur toutes les régions de France. On sait que dans certaines régions, les prix sont plus élevés que dans certaines autres. Lorsque l’on vit en région parisienne par exemple, cela peut être un bon plan que de la faire venir d’un mandataire située en Province… Les prix peuvent vraiment varier d’une région à une autre et ce n’est pas négligeable !

Quelques atouts supplémentaires ?

Si vous veniez à choisir un véhicule d’occasion, il sera ausculté sur toutes les coutures avant la vente… Une démarche normale puisque les pannes survenant dans un délai propre à chaque mandataire, sont en général prises en charge par le mandataire. La plupart des mandataires automobiles proposent également la garantie satisfait ou remboursé… Ce qui veut dire que si le véhicule ne vous plaît pas, une fois livré, vous avez 15 jours en général pour changer d’avis.

Finalement c’est plutôt simple d’acquérir votre voiture de rêve à un prix sacrifié en passant par un mandataire automobile… Le mandataire est l’intermédiaire et le négociateur parfait pour vous obtenir la meilleure voiture neuve (ou d’occasion) au meilleur prix…