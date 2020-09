Mini Moke : une édition limitée pour célébrer le 56e anniversaire du véhicule

La Mini Moke s’apprête à faire son grand retour sur le marché de l’automobile. Pour rappel, le véhicule était au départ conçu dans le but de répondre aux besoins des militaires, notamment en moyens de transport parachutables. Cependant, ses petites roues et son faible garde au sol n’avaient pas au final convaincu les forces armées britanniques. Afin de récupérer une partie des coûts de développement, la Mini Moke a été lancée sur le marché civil.

Un moteur à essence

De nos jours, la petite voiture est plutôt populaire ailleurs, plus particulièrement dans les stations balnéaires des Caraïbes, que dans son pays d’origine. Cela est dû au fait que la Mini Moke a été interdite de circuler en Angleterre pendant un certain temps. Mais maintenant comme Moke International a reçu l’approbation du gouvernement britannique, la donne a changé.

Et pour commencer, le constructeur vient d’annoncer une série limitée à 56 exemplaires spécialement conçue pour le marché britannique. Ce nombre ne découle pas du hasard. Il fait référence au 56e anniversaire de la Mini Moke.

Plus imposante que l’original, la nouvelle voiture possède un habitacle plus spacieux. Elle est également plus jolie. En dépit de ces améliorations, la nouvelle Mini Moke garde le facteur de forme de ses prédécesseurs. Son châssis n’a donc pas changé.

Intégrant sous son capot un moteur à essence quatre cylindres de 1,1 litre, elle propose une transmission automatique à quatre vitesses. Les acheteurs pourront aussi opter pour une version équipée d’une boite de vitesses manuelle. À noter que le bloc moteur de 67 ch offre une vitesse de pointe d’environ 109 km/h pour un couple de 93 Nm.

Une Mini Moke plus confortable

Par ailleurs, la nouvelle Mini Moke promet une économie de carburant de 34 mpg, soit environ 0,07 litre par kilomètre. Moke International a opté pour un pare-brise chauffant et une direction assistée. Les sièges comportent un appuie-tête afin d’améliorer le confort.

Crédit photo : Moke International

On notera aussi la présence d’un autoradio avec prise USB ainsi que de deux haut-parleurs. Pour couronner le tout, le véhicule propose une nouvelle suspension et un nouveau système de freinage.

Les acheteurs pourront choisir entre 14 options de couleurs. En ce qui concerne le prix, chaque unité des 56 exemplaires coutera 20.000 £, soit à peu près 21.800 €. Après la commercialisation sur le sol anglais, Moke International prévoit de lancer de nouveaux modèles du véhicule aux États-Unis et en Europe dès 2021.