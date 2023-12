Peel P50 : un kit pour construire soi-même une mini voiture électrique, à un prix défiant toute concurrence

Les citadines sont idéales pour de petits trajets en ville. Elles présentent plusieurs avantages pratiques et économiques. Grâce à leur petite taille, ces véhicules peuvent se glisser sans souci dans les rues étroites et se garer plus facilement dans une ville où il n’est pas facile de trouver une place de parking. Leur design compact facilite les manœuvres et améliore l’expérience de conduite. Sur le plan économique, les mini-voitures affichent une faible consommation de carburant. Dans le secteur de l’automobile, la Peel P50 est réputée pour être la plus petite citadine au monde. Depuis quelques années, celle-ci est disponible en kit d’auto-construction « préfabriquée » en usine. Créée dans les années 1960, cette marque de voiture britannique légendaire a fait son retour une première fois en 2011, puis une deuxième fois en 2023. Dans cet article, découvrez son évolution à travers le temps.

Une « citadine de poche » minimaliste

L’ingénieur britannique Cyril Cannell avait fondé une petite entreprise spécialisée dans la réparation des bateaux sur l’île de Man, située entre l’Angleterre et l’Irlande. Il était devenu un spécialiste de la fibre de verre et avait étendu son activité à la réparation du carénage des motos et à la fabrication des accessoires pour ces véhicules à deux roues. Il avait ensuite eu l’idée de créer une petite citadine à trois roues. Ainsi, son entreprise Peel Ingineering a lancé en 1962, la première voiture minimaliste avec trois roues, un moteur, des vitres, un siège, une portière et une carrosserie en fibre de verre.

Ce modèle mesure 1,34 m de long, 99 cm de large et 1 m de haut. Il était équipé d’un moteur à combustion interne de 49 cm³ d’origine DKW développant une puissance de 4,5 ch. Le véhicule disposait d’une boîte de vitesse à trois rapports (sans marche arrière). Il pouvait rouler à une vitesse maximale de 60 km/h. Son poids net était de 59 kg seulement et sa consommation de carburant est de 2 l pour 100 km. À cette époque, cette entreprise a produit 47 exemplaires seulement. Un de ces exemplaires était vendu aux enchères à un prix exceptionnel de 160 000 €. En 1965, l’usine a cessé de produire, mais l’histoire ne s’arrête pas là.

De nouvelles versions plus modernes et plus puissantes

En 2011, l’entreprise P50 Car dirigée par Alex Orchin a repris le flambeau. La société a commercialisé depuis une cinquantaine de répliques de la Peel P50, équipées d’un moteur thermique de 49 cm³ ou d’un moteur électrique de 2,3 kWh. Sur la version originale, toutes les caractéristiques de la petite citadine ont été conservées. Mais les trains roulants ont été améliorés et une marche arrière y a été ajoutée. Sur la nouvelle version électrique disponible au prix de 14 000€, le constructeur a choisi d’intégrer un moteur « brushless » proposant une puissance de 3,4 ch. Le modèle électrique est doté d’une petite batterie portable qui peut être rechargée à 80 % en une heure et à 100 % en deux heures. Cette version possède une autonomie de 30 km, adaptée aux trajets urbains quotidiens.

Après ce premier retour, la marque est revenue une deuxième fois sur le marché en 2023, en proposant cette fois-ci une version en kit d’auto-construction électrique ou thermique. En effet, avec ce kit, chaque acheteur peut construire lui-même sa voiture en suivant la notice de montage. Cette année a également été marquée par la sortie de la version P50 Cabriolet et de la version P50 Trident au design futuriste.

En outre, la motorisation des différents modèles de voiture Peel P50 a également connu d’importantes améliorations. Certains modèles intègrent un moteur thermique pouvant porter jusqu’à 125 CC. Plus d’informations : P50cars.com. Que pensez-vous de ces kits pour fabriquer vous-même une petite voiture électrique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .