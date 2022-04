SVEN : une voiture à pédales électrique et pliable imprimée en 3D (60km d’autonomie / 25km/h)

Votre enfant vous demandera peut-être, un jour, une voiture à pédales et vous lui achèterez la dernière Tesla en version joujou, ou la flamboyante Ferrari Testarossa que vous ne pourrez probablement jamais vous acheter en vrai ! Si votre enfant sait garder patience et que vous parvenez à épargner environ 3000€, nous avons peut-être trouvé son nouveau « jouet extraordinaire ». Elle s’appelle SVEN, et c’est une voiture à pédale électronique imprimée en 3D… Livraison prévue en décembre 2023, si la campagne Indiegogo parvient à son terme ! Ils recherchent la somme de 220 000€ pour lancer le produit, et il reste 53 jours ! Pour le moment, personne n’a encore osé investir; et vous que ferez-vous ?

SVEN c’est quoi exactement ?

Le fabricant présente son engin comme une voiture à pédales électronique imprimée en 3D, que votre enfant peut conduire comme une vraie voiture ! Ce modèle un peu particulier, vous allez surtout pouvoir l’imprimer à la maison et le construire vous-même. Le concepteur de ce véhicule pense réellement que ce jouet hors de prix pourrait devenir viral pour les enfants, mais aussi pour les adultes, ravis de construire la voiture dans le salon !

Pourquoi cette voiture imprimée en 3D ?

Le fabricant aimerait trouver des moyens de transport plus verts, plus responsables et plus pratiques. SVEN nous vient de Slovaquie où le papa d’un jeune garçon a décidé de construire une voiture intelligente et imprimée en 3D. Il l’a créée dans le but de pouvoir partager des moments avec ses enfants mais aussi afin qu’elle puisse être utilisée par toute la famille: elle supporte apparemment un poids de 110 kilos au maximum.

A assembler ou « clés en mains », c’est comme vous voulez !

Si cet engin un brin futuriste voit le jour, vous pourrez soit vous la faire livrer déjà assemblée, soit la construire vous-même. Elle n’a de voiture que la forme, car en fait, ce serait un quadricycle homologué pour la route et qui se conduit sans permis. Elle se dote d’un cadre en aluminium léger mais durable, et de pièces en fibres de carbone respectueuses de l’environnement et abordables. Pliable, elle ne mesure que 0,7 m x 0,9 m x 1,2 m lorsqu’elle est rangée et peut donc tenir dans le coffre de la voiture.

Et en plus, elle est intelligente !

SVEN est livrée avec quatre capteurs de distance à l’avant et deux à l’arrière pour vous aider à vous garer, et offre des avertissements lumineux et sonores lorsqu’elle détecte un obstacle. Le quadricycle possède également un système de freinage, des suspensions, un volant (c’est mieux NDLR), et un écran tactile qui vous communique de nombreuses informations… Il est même possible de verrouiller ou de la déverrouiller le véhicule grâce à un simple interrupteur ! Concernant les caractéristiques techniques de SVEN, le fabricant annonce une autonomie de 60 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h. Deux versions sont proposées :

SVEN Standard pour 3 000 € (environ 3 250 $);

SVEN Confort pour 3 500 € (3 780 $).

Les premières expéditions sont prévues en décembre 2023… Cela nous laisse le temps de vous en reparler peut-être ?