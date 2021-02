Tesla Model C : voici à quoi pourrait ressembler une moto électrique Tesla

Dans l’univers d’Elon Musk, de Tesla et de SpaceX, il y a des voitures électriques, des fusées, des dogecoins et bien d’autres choses encore… Et bientôt, enfin en 2030, il pourrait y avoir un nouveau véhicule que l’on attend depuis un moment déjà. Une moto électrique signée Tesla.

Elle s’appellerait Tesla Model C et serait conçue par deux designers : Drake Nolte et Jack Donald Morris ! Dans la parfaite lignée des véhicules Tesla, ce serait un concept plus que futuriste qui ravira les accrocs de la marque américaine. Il faudra faire preuve de patience, car elle n’est pas prévue avant 2030…

Les deux designers imaginent donc un deux-roues Tesla pour tenter d’endiguer l’immense trafic routier en Californie et dans tout le pays… Nous avons pu constater l’ampleur du trafic avec cet énorme carambolage sur une route texane verglacée la semaine dernière :

Drake Nolte et Jack Donald Morris imagine donc une moto 100% électrique polyvalente et très tendance. Le look futuriste dévoilé, reprend parfaitement le design des véhicules déjà existants. Mais Tesla souhaite également une moto électrique absolument sécurisée pour les pilotes. Moteurs à l’avant, bras oscillant à l’arrière… Un guidon qui ressemble plus à un volant de F1 qu’à un véritable guidon. Bref une moto absolument futuriste qui reste dans la lignée des véhicules de la marque !

Côté technique, peu d’information. En revanche, côté ergonomie, on peut voir que le pilote conduira en position semi-allongée comme la moto de Kaneda dans le manga Akira, protégé par des panneaux latéraux. Des panneaux remontants sur les jambes du pilote protégeront également les jambes de celui-ci à chaque arrêt ? Alors moto électrique ou engin hybride à la sauce Tesla, on ne sait pas trop que penser… Mais elle a de la gueule, ça c’est une certitude !