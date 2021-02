5 milliards de dollars : Elon Musk fait flamber le dogecoin, une cryptomonnaie créée en 2013… pour plaisanter !

Il y a parfois des créations, qui relèvent au départ d’une plaisanterie, mais qui deviennent incontournables ! C’est apparemment le cas d’une cryptomonnaie baptisée DOGECOIN ! Cette cryptomonnaie a été créée en 2013 comme une plaisanterie a vu son cours bondir en quelques semaines !

Le responsable de cette flambée n’est autre qu’Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX. Grâce ou à cause de ses tweets humoristiques sur cette cryptomonnaie, le Dogecoin pèse désormais plus de 5 milliards de dollars ! Pourtant, dès le départ, le créateur du Dogecoin revendiquait son inutilité. Il va peut-être changer son fusil d’épaule !

Alors que le dogecoin valait moins d’un cent, la frénésie d’achat autour de GameStop l’a fait s’envoler. Il faut dire que les messages fantasques de Musk l’ont bien aidé ! Dans un tweet Musk imagine un montage dans lequel Le Roi Lion porte, non pas Simba, mais un dogecoin. Et il légende : « Le dogecoin est la crypto du peuple »… »pas de haut, pas de bas, seulement le doge »

Ce tweet anodin compte pourtant plus d’un million de vues et a fait flamber le dogecoin en quelques jours ! Le dogecoin est donc monté jusqu’à 5 cents pour redescendre à 4.533 le soir même… Toujours est-il que ce tweet propulse cette cryptomonnaie au 15ème rang du classement de ces monnaies électroniques !

Les analystes financiers estiment que le charisme et la popularité d’Elon Musk font de lui, l’une des personnes les plus influentes au monde ! Sous couvert d’amusement, Elon Musk, représentant international de la cryptomonnaie avec son système économique martien, ne serait-il pas entrain de faire des affaires ?