D'après cette étude, il serait possible d'être allergique au sport...

Nous sommes nombreux à être imaginatif lorsqu’il s’agit de trouver un prétexte pour ne pas faire du sport. Parmi les motifs farfelus évoqués figure l’allergie au sport ! Bien sûr, nous le disons souvent sur le ton de la plaisanterie mais saviez-vous que certaines personnes peuvent vraiment l’être ?

Le Dr Andrew Murphy, un allergologue travaillant au Suburban Allergy Consultants, en Pennsylvanie explique avoir rencontré un cas très particulier chez un patient. Il raconte qu’après une soirée bien arrosée, un de ses patients pris de l’ibuprofène pour « soigner » sa gueule bois juste avant d’aller courir. Bien que cet homme n’ait aucun antécédent médical à cause de l’alcool, du sport ou de l’ibuprofène, la combinaison des trois créa une réaction allergique (anaphylaxie) qui faillit lui coûter la vie.

Les réactions allergiques durant le sport peuvent provenir de diverses causes

Selon le Dr Murphy, il n’est techniquement pas possible d’être allergique à l’exercice. La raison est que l’allergie est provoquée par une protéine d’allergène – comme les arachides, l’herbe ou les poils de chat – qui interagit avec les anticorps dans nos cellules immunitaires.

Ces dernières déclenchent des produits chimiques comme l’histamine et peuvent déclencher des symptômes comme des éternuements, de l’urticaire ou encore une respiration sifflante. Cependant, la course ne permet à aucune protéine d’entrer dans le corps. Cependant, l’exercice peut déclencher d’autres symptômes si une personne est atteinte d’anaphylaxie. Dans ce cas-là, explique Murphy, « l’exercice est un déclencheur et les cellules immunitaires sont toujours activées ».

L’allergie peut survenir de certains comportements

Par ailleurs, certaines personnes pourraient déclencher une réaction allergique rien qu’en faisant de l’exercice d’une façon qui reste pour le moment inconnue. Parmi les hypothèses évoquées, des scientifiques ont écrit dans une revue dans Current Allergy and Asthma Reports en 2010 que l’exercice provoquerait une libération d’endorphines et libérer certaines cellules immunitaires de produits chimiques comme l’histamine.

De plus, d’autres personnes souffriraient d’une anaphylaxie induite par l’exercice alimentaire ou FDEIA. Pour ces personnes, manger un certain aliment avant de s’entraîner peut provoquer des symptômes même si ce même aliment ne provoque aucune réaction lorsqu’elles se prélassent.

Mais ces cas d’allergie au sport sont rarissimes

Selon Livescience, les personnes souffrant de FDEIA sont rares, en Occident, 2% de personnes environ en seraient atteintes et entre 5 à 15% de ces cas se déclencheraient lors de l’exercice. Une revue de l’Expert Review of Clinicat Immunology propose deux solutions pour traiter cette maladie. La première est de ne pas manger quatre heures avant et après l’entraînement et la seconde est d’éviter complètement les aliments qui déclenchent ces réactions allergiques.

Par contre, il y a des cas où seul, l’exercice déclenche la réaction allergique. Dans ces cas-là, le Dr Murphy recommande de consulter les médecins pour développer des schémas d’exercice spécialisés. Néanmoins, le Dr Murphy recommande dans une revue du journal American Family Physician en 2001 de prendre un EpiPen en cas d’urgence et des antihistaminiques pour prévenir les réactions allergiques.