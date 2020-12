Un magnifique concept bike entièrement électrique inspiré du side-car BMW R 75

Produite par BMW entre 1941 et 1944, la R 75 est une moto et un side-car qui a principalement servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Également connue sous l’appellation de « überschweres Wehrmachtsgespann » (« équipe lourde de la Wehrmacht »), elle est certainement l’un des modèles les plus emblématiques qui ont marqué l’histoire du constructeur allemand.

En raison des performances et des capacités de l’engin, d’autres sociétés se sont mises à l’époque dans la construction de side-car, pour ne citer que le munichois Zündapp et les marques soviétiques Dnepr et Ural. Certes, la BMW R 75 est de nos jours presque tombée dans les oubliettes, mais Iago Valiño, lui, croit en l’avenir de la bête. Voilà pourquoi il a imaginé un concept de side-car électrique inspiré de ce modèle utilisé par la l’armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale.

Une R75 au design moderne

Ce véhicule imaginé par le designer espagnol combine ainsi les avantages du side-car et ses trois roues avec ceux de la propulsion électrique. Il faut savoir que, comme la plupart des fabricants traditionnels, BMW accorde de nos jours une très grande attention à ce nouveau mode de propulsion qui tend à devenir de plus en plus populaire. Autant dire que le travail de Valiño pourrait l’intéresser.

En attendant de savoir si c’est réellement le cas, sachez que le designer a mis l’accent sur la finition. Résultat, le side-car électrique possède un look très futuriste, au point que l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un véhicule tout droit sorti d’un film de science-fiction. En plus du côté esthétique, Valiño a veillé à ce que l’autonomie soit impressionnante.

Une version tout-terrain

Pour résoudre le problème de manque d’endurance qui affecte la grande majorité des motos et scooters électriques du moment, il a eu l’idée d’installer sous le side-car amovible des blocs-batteries supplémentaires. Cette conception est d’autant plus bien pensée dans la mesure où elle permet d’abaisser le centre de gravité. Cela améliore la stabilité, et donc, le confort de conduite.

Pour mieux nous séduire, le designer a imaginé une version tout-terrain de son side-car R 75 électrique. À la différence du modèle classique, celle-ci est dotée de garde-boue et de pneus légèrement griffés. Elle bénéficie aussi d’un éclairage supplémentaire. Reste à savoir si, comme nous, BMW Motorrad sera séduite par cette création originale qui mérite vraiment une considération particulière !

Plus d’infos :

Designer : Iago Valiño

Behance : valimore1

Page Instagram : iagovalino