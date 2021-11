Voiture électrique : installer une borne de recharge dans une maison individuelle ou dans une copropriété

Comme bon nombre de français, vous êtes peut-être l’heureux propriétaire d’une voiture électrique ! Les ventes explosent depuis quelques mois, et les aides gouvernementales ou locales pour ces véhicules ne sont peut-être pas étrangères à cet engouement. Selon l’Avere (Association pour le développement de la mobilité électrique), 90% des recharges se font sur le lieu de travail ou à domicile…

Les bornes publiques ne séduiraient que 10% des utilisateurs et serait plutôt liées à l’opportunisme de la situation ! Installer une borne de recharge à domicile semble donc être un bon compromis… Mais en possédant un véhicule électrique, se pose forcément la question de la borne de recharge. Faut-il en installer une chez soi ? Comment faire et combien ça coûte ? On vous explique tout !

Comment faire si vous habitez une maison individuelle ?

L’installation devra être réalisée par un professionnel, c’est peut-être évident, mais on ne branche pas une borne de recharge électrique avec peu ou pas de connaissances en la matière. Techniquement, il vous suffit de disposer d’une prise de terre ! Un électricien spécialisé fera d’abord un diagnostic de votre installation puis installera la borne de recharge, soit sur un mur si cela est possible, soit sur pied. Plusieurs options pour le branchement !

Une prise renforcée qui permet une charge jusqu’à 16 A et autorise les branchements et débranchements fréquents. Avec ce genre de prise, il vous faudra 15 heures pour recharger une batterie de 50 kWh… Encore faut-il passer 15 heures consécutives à la maison chaque jour ! Pour une prise renforcée, il faut compter un investissement de 500€ environ. C’est une option raisonnable pour celles et ceux qui n’effectuent que de petits trajets et de manière occasionnelle !

Une borne de recharge ou WallBox peut vous apporter de meilleurs rendements ! Ce coffret mural, toujours installé par un spécialiste, vous assurera plus de puissance qu’une prise renforcée et un temps de charge plus court ! Les modèles proposés vont de 3.7 kW à 7.4 kW en monophasé ou de 11 kW à 22 kW sur du triphasé. Une batterie de 50 kWh sera chargée en deux heures à 22 kW ou en 7 heures à 7.4 kW… Une nuit au garage et c’est donc reparti pour un tour ! En utilisant justement la Wallbox la nuit, donc en heures creuses, la facture s’alourdira moins qu’en heures pleines évidemment ! De plus, la Wallbox « va tirer » sur le compteur et en chargeant la journée, quand vous utilisez vos appareils électroménagers, vous pourriez faire disjoncter votre compteur ! Comptez entre 1000 et 1500€ pour l’installation d’une Wallbox !

Comment faire si vous habitez un immeuble ou une résidence ?

Si vous vivez dans un habitat collectif, c’est évidemment différent que si vous avez la jouissance de la totalité de votre bien immobilier. Si vous disposez d’un syndic, vous pouvez faire jouer le « droit à la prise ». Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau décret dit que tout locataire disposant d’un emplacement de stationnement dans un parc d’accès sécurisé à usage privatif peut invoquer ce droit à la prise, qu’il habite dans un immeuble en monopropriété ou copropriété, et que la place soit couverte, extérieure, close ou non.

Depuis ce décret le propriétaire, ou syndic, dispose de trois mois (contre six auparavant) pour s’opposer au projet. En l’absence de refus dans le temps imparti, le propriétaire de l’appartement pourra effectuer les travaux. Pour réaliser la demande, il faudra envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre syndic ainsi qu’au propriétaire du logement si vous êtes locataire.

Enfin sachez que dans les copropriétés de moins de 40 places de parking, la moitié d’entre elles doivent être pré-équipées. Si le parking dépasse les 40 places, c’est 75% des places qui devront être prêtes à recevoir des bornes de recharges électriques !

Et si vous optiez pour la location d’un parking équipé ?

Si vous n’avez pas le budget pour installer une borne de recharge, ou si la configuration des lieux ne vous le permet pas, vous pourriez choisir un parking déjà équipé. C’est exactement ce que propose la plateforme YesPark. Avec cette plateforme deux solutions s’offrent à vous :

L’installation d’une borne dans votre parking peut se faire facilement, à condition que vous soyez propriétaires de la place de parking

La location d’une place de parking déjà équipée d’une borne de recharge… Et en ville, c’est un véritable atout pour les propriétaires ou locataires. Impossible d’installer une borne chez soi, et souvent les bornes publiques sont assez loin… Louer une place de parking déjà équipée est donc une solution parfaite pour les citadins.

Pour louer votre place équipée par Yespark, il vous suffit de remplir les données en ligne. Pour les propriétaires de parking, c’est aussi un excellent moyen de rentabiliser leur achat, et de partager une borne électrique entre plusieurs locataires. En louant votre place prééquipée, non seulement vous êtes sûrs de pouvoir vous garer, mais aussi de repartir les batteries chargées ! Alors ? Pas mal cette nouvelle alternative pour les propriétaires de véhicules électriques non ?

Article proposé par Yespark