Voiture électrique : le bonus écologique de 7 000 € est maintenu jusqu’en juin

Face à la crise économique que nous traversons actuellement, le gouvernement met en place un nouveau bonus de 1000€ pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion. Mais, il prolonge également la prime à la conversion jusqu’au 30 juin 2021 alors qu’elle devait prendre fin, le 31 décembre 2020. C’était une demande des professionnels de l’automobile qui ont vu leurs ventes chuter vertigineusement cette année à cause de l’épidémie mondiale.

Cette prolongation s’inscrit dans le cadre de « France Relance », le plan de soutien à la filière automobile mis en place le 1er juin dernier. Explications. Depuis le 9 Décembre dernier, il est donc possible de bénéficier d’un bonus de 1000€ pour l’achat d’une voiture électrique d’occasion. Le plan « France Relance », du ministère de la Transition Ecologique se voit donc élargi. Ceci, afin d’accélérer le renouvellement du parc automobile en le rendant plus écologique !

Le bonus de 1000€ :

Cette prime à l’achat d’un véhicule électrique d’occasion s’entend pour tout véhicule d’au moins 2 ans. Elle est cumulable avec la prime à la conversion qui peut aller jusqu’à 7000€ pour un particulier et 5000€ pour un professionnel pour l’achat d’un véhicule électrique neuf. Ce bonus est ramené à 2000€ su vous optez pour un véhicule hybride rechargeable de moins de 50000 km et dont l’autonomie est supérieure à 50 kilomètres.

Comment bénéficier du bonus écologique ?

Pour bénéficier de cette prime à la conversion, il faudra mettre au rebut, un véhicule classé en Crit’Air 3 et le remplacer par :

Un véhicule électrique hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km (2500€)

Un véhicule thermique Crit’Air 1 ou 2. Attention, les émissions de CO2 devront être inférieures à 137 gr/km (1500€)

Ce bonus pourra être doublé pour les ménages les plus modestes ou les ménages modestes estimés comme « gros rouleurs ». Les ménages dont le domicile est éloigné du lieu de travail peuvent être considérés comme « gros rouleurs ».

Un rétropédalage du gouvernement pour contrer la crise

Alors que cette prime à la conversion devait prendre fin en décembre 2020, le Ministère de l’Economie décide de la prolonger jusqu’au 30 juin 2021. Les critères d’attributions restent inchangés, seule la durée se voit modifiée.

Les particuliers qui achètent une voiture électrique dont le prix d’achat est inférieur à 45 000€ pourront bénéficier du bonus jusqu’à 7000€

Pour les véhicules électriques neufs dont le prix d’achat se situe entre 45000 et 60000€, la prime à la conversion passera à 3000€ maximum.

Pour les entreprises, la prime se limite à 5000€ pour les véhicules électriques avec un prix d’achat inférieur à 45000€.

Un petit changement cependant

Le petit changement concerne le durcissement du malus ! En effet, si la prime à la conversion « 2020 » tolérait des véhicules avec un taux de CO2 inférieur à 138g/km. Le taux de la prime à la conversion « 2021 » passe à 133g/km. Rendez-vous sur le site du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance pour savoir comment en bénéficier.

Succès de la prime à la conversion :

Depuis le mois de juin, la vente de véhicules électriques a été multipliée par 3 par rapport à 2019. Les véhicules hybrides rechargeables, eux, se sont vendus 5 fois plus qu’à la même époque l’année dernière. Et ce sont plus de 23 000 primes à la conversion qui ont été attribuées en Octobre 2020. Contre 7000 attribuées en Janvier de la même année…

Vous avez donc encore 6 mois pour vous décidez à vous séparer de votre moteur thermique pour un véhicule électrique… En janvier, les offres des constructeurs devraient être intéressantes, surveillez bien les marques automobiles ! Si elles venaient à se livrer une bataille des prix, les consommateurs pourraient y gagner un peu d’argent !