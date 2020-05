Voiture électrique : le polonais Triggo dévoile une étonnante citadine « rétractable »

Les véhicules électriques, on en parle de plus en plus c’est au tour du polonais Triggo de dévoiler un véhicule électrique avec une petite particularité. En effet ce véhicule électrique est d’abord très léger et il a une largeur variable. On sait combien l’espace dans les villes est réduit.

Le fait qu’il soit à largeur variable peut rendre de fiers services à ceux qui l’utilisent. C’est un petit véhicule de de catégorie L7E qui nécessite un permis B ou B1. Il est donc accessible dès 16 ans. Conçu pour accueillir deux passagers il semble être le compromis parfait pour se déplacer les villes. Les rues y sont parfois étroites, et les places de parking fort recherchées.

Le petit véhicule électrique de Triggo est capable d’atteindre les 90 km/h et possède 100 kilomètres d’autonomie pour un poids à vide de 400 kilos. Le moteur est limité à 15 kilowatts. La batterie, quant à elle possède une capacité de 8 Kw/h et 100 km d’autonomie. Les 90 kilomètres/ heure annoncés le sont avec le châssis déplié en totalité afin de garantir une stabilité maximale au véhicule.

Il passe de 148 cm à 86 en appuyant sur un simple bouton

La principale innovation du Triggo réside dans sa capacité à perdre 60 cm de largeur quand les bras oscillants sont repliés. Et cela se fait en appuyant simplement sur un bouton et ce, même en roulant. Le Trigoo passe donc de 148 cm à 86 cm de large sans pour autant modifier le cockpit qui reste lui à 75 cm. Grâce à ses capacités de rétractation il est possible de garer 5 Triggo sur une seule place de parking.

Crédit photo : Triggo

En revanche quand le Triggo est replié il ne pourra pas atteindre les 90 km/h mais seulement 25 ! En effet il est moins large donc moins stable. Il en va de la sécurité des utilisateurs. On ne connaît encore ni la commercialisation ni le prix de vente de cet étonnant engin électrique. Mais, il pourrait devenir un atout majeur pour les loueurs de véhicules notamment dans les grandes villes.

Via Electrive