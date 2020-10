🔥 Cdiscount casse (encore) le prix de la trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition (199€ au lieu de 349€)

Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus les internautes, plus spécialement les citadins. Moins encombrantes que les vélos électriques, elles sont faciles à transporter. Ce type d’engin est donc fait pour ceux qui ont besoin d’un moyen de transport maniable.

Bref, votre trottinette électrique vous accompagnera partout. Pour satisfaire vos exigences en termes de prix et de qualité, Cdiscount offre une remise de 149 € sur la trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition.

Déboursez seulement 199 € au lieu de 349 € !

Fabriquée en France par une start-up qui ambitionne de révolutionner la mobilité urbaine, la trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition vous coûte actuellement 199 € au lieu de 349 € sur le site marchand Cdiscount.

De plus, vous n’êtes pas obligé de débourser toute cette somme au moment de l’achat. Vous pouvez payer en quatre fois, soit 51,22 € lors de la validation de votre commande, puis 51,19 € par mois pendant les trois mois qui suivent.

Côté design, la 80PRO Night Edition arbore un châssis en aluminium ainsi que deux pneus increvables de 8 pouces (20 cm). Pliable, la trottinette électrique est certifiée IPX4. Elle ne craint donc ni l’eau ni la poussière. Les poignées antidérapantes sont rabattables pour faciliter le transport.

De plus, le guidon est réglable en hauteur. GO RIDE a prévu une béquille et un mode parking. À noter que l’engin supporte une charge allant jusqu’à 100 kg malgré son poids de 11,5 kg. La double suspension (avant et arrière) assure plus de confort. On soulignera aussi la présence d’un garde-boue à l’avant et à l’arrière pour vous permettre de parcourir la jungle urbaine sans risquer de vous salir.

25 km d’autonomie

La trottinette électrique GO RIDE 80 Pro Night Edition est propulsée par un moteur de 350 W associé à une batterie lithium de 6,6 Ah. Cette configuration lui procure jusqu’à 25 km d’autonomie. La vitesse, elle, est plafonnée à 25 km/h.

Un écran couleur est au programme et permet de voir les informations de base telles que la vitesse, le kilométrage, l’autonomie et le mode de conduite. Pour votre sécurité, la trottinette comporte un avertisseur sonore et bénéficie d’un double système de freinage. En plus du feu arrière (feu de stop) et de l’éclairage frontal, quatre feux latéraux (intégrés au plateau) sont au rendez-vous.

