Bon Plan : Cdiscount fracasse littéralement les prix (-51 %) sur le vélo électrique pliant MYT-26 Ancheer

Le retour du printemps signifie pour certains la reprise du vélo. Certes, les « vrais » sportifs pédalent été comme hiver, mais les plus occasionnels d’entre eux préfèrent attendre des températures plus clémentes pour les grandes balades. Est-ce retour proche du printemps qui leur a fait perdre la tête chez Cdiscount, ou simplement une envie de rendre accessible un vélo électrique de qualité à un public plus large ? Toujours est-il que le vendeur casse les prix sur le vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″ avec une réduction de plus de 51 % ! Un vélo électrique VTT pliant unisexe pour adulte à 749,99 € au lieu de 1459,98 €, ça ne se refuse pas, et il est évidemment possible de le payer en 4 fois sans frais. À vous les balades printanières avec confort et sécurité assurés. Présentation.

Présentation du vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″

Ancheer est un fabricant de VAE et son nom commence à circuler partout en Europe. Souvent proposés à moins de 1 000 €, ils ont la réputation d’offrir un très bon rapport qualité prix. Le vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″ est donc ce que l’on pourrait appeler un haut-de-gamme de la marque puisque son prix sans réduction est de 1459,98 €. Ce dernier est pliant et se destine aux adultes (plus de 14 ans), il se dote d’un moteur sans balais à grande vitesse de 250 W et d’une batterie lithium amovible, pratique pour la charger à la maison. Ce vélo électrique, homologué en France, dispose d’une vitesse de 25 km/h au maximum en assistance électrique. Il dispose d’une autonomie de 32 km en mode électrique intégral, ou de 42 km environ en mode assistance au pédalage. La batterie peut directement être chargée sur le vélo, ou décrochée pour être chargée sur une prise domestique. Le temps de chargement est de 4 à 5 heures pour un passage de 0 à 100 %.

Les données plus techniques

Le vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″ s’équipe d’un système de transmission Shimano à 21 vitesses, il est donc parfait pour des balades confortables, les côtes ne poseront aucun problème, tout se fera en douceur. Du côté de l’éclairage, il s’équipe de LEDS et d’une lampe frontale pour une meilleure visibilité de nuit. Le vélo peut être plié pour une utilisation plus facile sur des terrains comme le gravier ou le sable. Ainsi, l’angle du siège, le guidon et la longueur de la potence peuvent être ajustés pour procurer une meilleure expérience de conduite. Il dispose enfin de trois modes de conduite : normal, électrique et assisté. Vous pourrez d’ailleurs contrôler le mode, la vitesse, l’autonomie de la batterie grâce à un bouton de compteur intelligent LED.

Les caractéristiques techniques du vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″

Marque : ANCHEER

Modèle : Vélo électrique Pliant MYT-26-YTLGB 26″ ANCHEER Vé

Certifications et normes : CE WEEE ROHS FCC EN14764 EN15194 UL

Matériau du cadre : alliage d’aluminium

Taille du cadre : 17.5 pouces

Pédale : pédale en alliage d’aluminium

Tube de selle : tube de selle en alliage d’aluminium

Fourche avant : alliage d’aluminium + absorption du choc de confort du fer

Diamètre de la roue : 26 pouces

Taille pliée : 102 × 82 cm

Dérailleur : Shimano 21 vitesses

Freins à double disque

Capacité de charge : 100 kg

Moteur à engrenages sans balais haute vitesse 250 W

Batterie au lithium : 36 V 8 AH

Autonomie : de 32 à 45 km en fonction du poids de l’utilisateur et des modes utilisés.

Vitesse maximale : 25 km/h avec assistance électrique

Modes de pédalage : normal, assistance au pédalage, accélérateur électrique

Temps de charge rapide : de 4 à 5 heures

À partir de 14 ans

Type de vélo : Vélo pliant

Terrains recommandés : Asphalte, chemins et sentiers, montagne

Éclairage phare et corne lumineux à LED

Dimensions : 176 × 65 × 108 cm

Poids : 24 kilos

Montage : monté à 90 %, reste 10 % à monter soi-même à la livraison.

Le vélo électrique Ancheer Pliant VTT 26″ est en ce moment à 749,99 € au lieu de 1459, 98 € sur Cdiscount, soit 51 % de réduction. C’est maintenant qu’il faut en profiter pour vous équiper, la promotion ne sera pas éternelle !

