Bon Plan : grosse promotion Cdiscount (jusqu’à moins 500€) sur les vélos et trottinettes électriques

Pour se déplacer de façon écologique, de plus en plus de citadins optent pour un moyen de transport électrique. Les voitures vertes sont devenues une tendance, mais elles ont l’inconvénient d’être sensibles aux embouteillages. De plus, le fait de chercher un lieu de stationnement peut parfois devenir un véritable parcours du combattant.

Prendre les transports en commun constitue une solution idéale pour économiser du carburant, mais avec le contexte sanitaire actuel qui nous oblige à garder notre distance et à respecter certaines règles d’hygiène, cela n’est pas vraiment recommandé. Pour toutes ces raisons, les vélos électrique et trottinettes électriques ont de nos jours le vent en poupe. Conscient de cette réalité, Cdiscount propose actuellement jusqu’à 570 € de réduction sur certains modèles.

Des vélos électriques à presque moins 50%

Aussi, si vous êtes à la recherche d’un bon plan en matière de deux-roues électriques, nous vous conseillons de vous tourner vers ce géant français du commerce en ligne. Pour profiter de la remise la plus importante, optez pour le vélo électrique Vélobécane Easy qui coûte actuellement 629,99 € au lieu de 1199,99 €. Cdiscount offre donc 570 € de remise sur ce modèle qui convient à un cycliste âgé de 16 ans ou plus. Le Vélobécane Easy est un VAE qui possède une autonomie de 40 km et une vitesse de pointe de 25 km/h (en pédalage assisté).

Des promotions sur les vélos de ville également

Cdiscount propose par exemple en ce moment le vélo de ville (non électrique) 28 pouces Swan au prix de 299,99 € au lieu de 399,99 €, soit 100 € de moins. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’une bicyclette de ville qui s’adresse principalement aux femmes. En plus d’être léger, il dispose d’un cadre facile à enjamber.

Une énorme réduction de prix sur les trottinettes électriques

Du côté des trottinettes électriques, le Surpass figure parmi les références disponibles actuellement à tarif réduit chez Cdiscount. L’enseigne propose notamment ce modèle au prix de 179,99 €. À noter que cette trottinette électrique est réputée pour sa légèreté et sa solidité. Elle affiche moins de 15 kg sur la balance et offre 25 km d’autonomie avec une charge de 70 kg. Sa charge maximale est de 120 kg.

Enfin, sachez que la trottinette électrique GoRide 80Pro est disponible pour 199,99 € au lieu de 349 €. Il est clair qu’en proposant cette remise de 149 €, Cdiscount veut permettre au plus grand nombre de s’offrir ce petit engin qui affiche une autonomie de 25 km pour une charge maximale de 100 kg. Sa vitesse, elle, est plafonnée à 25 km/h.

On récapitule :