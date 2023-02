Bon plan : le kit de panneaux solaires (clés en main) Eco-Worthy est à seulement 129,99 €

L’énergie solaire séduit grand nombre par son aspect bas-carbone. Mais ce qui la rend davantage intéressante, c’est le fait qu’elle soit accessible n’importe où. De nos jours, tant qu’il y a du soleil, on accède à de l’énergie. Et avec la possibilité de stocker de l’électricité, l’énergie solaire continue de mieux répondre à nos besoins, puisque le courant produit durant la journée peut être utilisé la nuit. Évidemment, avant de pouvoir profiter pleinement des avantages, il faut d’abord se munir des équipements adéquats. Les systèmes de panneaux solaires vendus sous forme de kit sont les plus intéressants, car ils contiennent déjà les équipements essentiels (et évolutif) d’une installation.

Que contient le kit ECO-WORTHY ?

Les kits comprennent, tout d’abord, un ou deux panneaux solaires de 120 W chacun. Ces plaques sont de type monocristallin et sont conçues afin de résister à des intempéries extrêmes. De plus, les cellules photovoltaïques de ces appareils continuent de produire de l’électricité même par temps nuageux. Le kit contient également un contrôleur de charge solaire de 30 A. Cet appareil régule la charge et la décharge de la batterie (qui n’est pas inclue dans le kit). Ce régulateur dispose, par ailleurs, de deux sorties USB sur lesquelles il est possible de recharger directement deux appareils de manière simultanée. En plus des panneaux et du contrôleur de charge, le système est livré avec des câbles et des accessoires de montage. L’ensemble des équipements est simple à installer, sans forcément l’aide d’une intervention professionnelle.

Un système adapté à un usage domestique

Ce kit proposé par ECO-WORTHY peut équiper une maison afin de réduire la dépendance du foyer au réseau. Il peut, par exemple, prendre le relai lors des pannes d’électricité, en maintenant votre maison éclairée et en vous permettant d’utiliser certains appareils. Cette installation est également idéale pour alléger sa facture énergétique, puisqu’il développe un peu moins d’un kilowattheure par jour. Afin de vous donner une idée de ce que cela représente, sachez qu’avec cette quantité d’énergie, vous pourrez regarder la télévision entre 3 à 5 h, selon la technologie de la TV. Un kilowattheure permet aussi de maintenir un réfrigérateur en marche durant toute une journée, mais cela dépend toutefois de la puissance des appareils.

Une installation idéale pour les voyageurs nomades

Le kit solaire ECO-WORTHY intéressera les voyageurs, à commencer par les camping-caristes. Afin de gagner en autonomie, nombreux d’entre ces aventuriers optent désormais pour l’énergie solaire. Alors qu’une installation de 100 W suffit en moyenne pour un camping-car, la puissance de 240 W du kit permettrait d’optimiser le confort de vie durant les voyages.

Il est également possible d’installer les deux panneaux sur d’autres types de véhicules : un van, un fourgon aménagé, etc. On peut même envisager une installation à bord des bateaux. Ce système évite de trop solliciter le moteur en vue de recharger les batteries. Accéder au courant en naviguant permet de bénéficier d’un meilleur confort et d’utiliser les équipements électroniques à bord. De plus, il est possible d’ajouter deux panneaux supplémentaires afin de profiter d’une installation davantage puissante. La marque ECO-WORTHY vous en propose des kits à partir de 129 €.