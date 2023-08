Bon Plan : le tapis solaire Intex pour chauffer l’eau de votre piscine est à seulement 21,99 € (au lieu de 83,97 €)

Vous cherchez un moyen de prolonger votre saison de baignade, sans pour autant dépenser trop d’argent ? Et si vous choisissiez un tapis solaire chauffant pour votre piscine ? Ce petit accessoire, facile à installer, propose une manière efficace et respectueuse de l’environnement pour augmenter la température de l’eau de 3 à 5 °C. Actuellement, le tapis solaire Intex 1,2 × 1,2 m est en promotion chez Leroy Merlin. Il y a quelques jours encore, il était proposé à 83,97 € sur la même boutique. Vendu aujourd’hui au prix de 21,99 €, c’est une exclusivité Web, il n’est donc pas disponible en magasin. Découvrons ensemble ce tapis solaire chauffant pour piscine, pour profiter encore des joies de la baignade, malgré l’automne qui s’approche à grands pas.

Présentation du tapis solaire chauffant Intex 1,21 m × 1,21 m

Le tapis solaire chauffant Intex est conçu pour utiliser l’énergie solaire qui, rappelons-le, est gratuite, pour réchauffer l’eau de votre piscine. Sa surface fabriquée en PVC est robuste et résistante aux UV évidemment. Il est donc aussi durable que résistant aux intempéries. Fabriqué avec un matériau noir, il est spécialement conçu pour récupérer l’énergie solaire et augmenter la chaleur de votre eau de baignade. En augmentant cette température de 3 °C à 5 °C, en fonction des conditions météorologiques. Certes, vous n’aurez peut-être pas l’impression de vous baigner aux Seychelles, mais c’est toujours ça de gagné. Avec l’automne qui approche, si vous ne vivez pas dans le sud de la France, c’est peut-être un bon plan pour profiter d’une eau plus agréable jusqu’à la fin du mois de septembre, si la météo s’y prête bien entendu !

Comment installer ce tapis solaire chauffant ?

L’installation du tapis solaire chauffant Intex est très simple et ne demande que quelques minutes. Cependant, il faudra disposer d’un espace réservé à ce tapis, près de votre piscine. Pour l’installation, il suffit de le connecter à la pompe avec les tuyaux fournis. Ainsi, l’eau de votre piscine sera aspirée par la pompe, filtrée par celle-ci, puis rejetée dans le tapis solaire. L’eau passera alors dans le serpentin, sera réchauffée puis rejetée, réchauffée par la sortie de la pompe. C’est un accessoire très simple à mettre en place, et en quelques heures, en fonction de la contenance de votre piscine, vous gagnez quelques degrés dans votre piscine.

Quels sont les accessoires livrés avec le tapis solaire chauffant Intex ?

Le tapis est livré avec tous les accessoires nécessaires, y compris les points de fixation du tuyau, un tuyau de raccordement de 0,5 m pour une connexion facile, un adaptateur A et B pour les tuyaux de 38 mm de diamètre, ainsi qu’une vanne de dérivation. Il est conçu pour fonctionner avec des pompes à filtre jusqu’à 1/3 cheval-vapeur ou des pompes avec un débit inférieur à 7 570 l/h. Avec une taille à plat de 1,2 × 1,2 m (longueur x largeur), ces tapis sont adaptés aux piscines hors sol d’une capacité allant jusqu’à 30 280 l.

Quoi qu’il en soit, retenez qu’en achetant ce tapis solaire, vous ferez aussi un geste pour la planète. Bien entendu, puisqu’il fonctionne à l’énergie solaire, vous n’utiliserez aucune électricité pour chauffer l’eau de la piscine. Ce qui, accessoirement, vous permettra aussi quelques économies sur votre facture d’électricité, en comparaison avec un chauffage de piscine classique.

