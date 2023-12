« Des prix cassés sur tout le matériel de ski », Ski Aventure prolonge le black Friday jusqu’au 19 décembre

Les vacances de Noël approchent et débuteront, cette année, le 23 décembre pour se terminer le 8 janvier 2024. Pour certains, ce sera l’occasion de passer les fêtes sous le soleil des Antilles ou d’ailleurs, et pour d’autres, celle de découvrir les joies du ski, du snowboard ou même de la luge. Lorsque l’on découvre le ski pour la première fois, le budget réservé au matériel de ski peut s’avérer élevé, voire très élevé. Skis, bâtons, chaussures, vêtements, snowboards, tous ces équipements neufs représentent un budget d’environ 1 000 € par personne dont 600 € uniquement pour le matériel de ski seul. Pour éviter cette somme considérable, pourquoi ne pas faire confiance au matériel d’occasion comme peut le proposer le site Ski Aventure, par exemple ? Mais comment choisir votre matériel de ski ? Et pourquoi vaut-il mieux l’acheter d’occasion ? On va tout vous expliquer.

Quels sont les accessoires indispensables pour skier ?

Pour pratiquer le ski alpin ou ski de piste, le plus courant parmi les sports d’hiver, il faut une paire de skis, des bâtons, des fixations et des chaussures. Il faut aussi ajouter à cette liste des vêtements chauds et des protections comme une veste, des gants, un bonnet, une combinaison et des lunettes. Certes, il est tout à fait possible de skier en jean ou en survêtement. Cependant, vous comprendrez vite, à la première chute, que ce n’est pas la meilleure des idées. Rappelons aussi que le matériel de ski n’est pas universel et que les skis, par exemple, doivent être adaptés à votre taille. Plus vous êtes grand, plus les skis sont donc chers. Quant aux vêtements, nous vous conseillons de vous équiper convenablement, les vêtements lambdas ne sont pas adaptés, vous pourriez les abîmer et surtout finir votre séance de ski trempé jusqu’aux os.

Comment payer moins cher vos équipements de ski ?

Vous pouvez, par exemple, trouver du matériel de ski, vendu par des particuliers sur des sites de petites annonces. Or, vous ne serez jamais certains de la qualité des produits, vous ne saurez pas non plus si les skis sont affûtés ou fartés. Rappelons que le fartage consiste à débarrasser la semelle de ses impuretés et que cette opération est obligatoire avant d’affronter les pistes bleues, vertes, rouges ou noires ! Or, si vous achetez des skis à un particulier, vous aurez généralement le fartage et l’affûtage à réaliser, une opération qui coûte de 8 à 30 € par paire de skis.

Si vous partez en famille, faites le calcul du surplus que vous devrez payer. En achetant vos skis sur un site d’occasion « officiel » dirons-nous, vous vous assurez de recevoir du matériel en bon état, voire très bon état, qui a été vérifié. De plus, dans le cas de notre paire de skis, ils sont livrés à votre domicile, affûtés et fartés, vous permettant de gagner du temps et de l’argent. Sur Ski Aventure, vous aurez le choix entre des skis neufs à prix cassés comme les Dynastar Legend X106 + Look NX12 2019 Taille 173 cm, vendus à 449,90 € au lieu de 799,90 €. Mais vous pourrez aussi opter pour des skis d’occasion qui, certes, ont déjà servi, mais qui ont été vérifiés avant d’être revendus.

Prenons un exemple concret

Pour les skis neufs

Reprenons notre paire de Dynastar Legend X106, des skis vendus avec fixation pour hommes de 173 cm à 182 cm. Ces skis sont destinés à ceux qui ont une bonne maîtrise de ce sport. Ils sont neufs, pourtant vendus près de 50 % moins cher qu’en magasin. La raison ? Ce sont des skis d’exposition. Voici ce que l’on peut lire dans la description du produit : « neuf mais présenté en magasin peut présenter une fine rayure de frottement sur la sérigraphie ». Mais au pire, lorsque vous descendrez les pistes de Courchevel ou de Val d’Isère, des rayures, ils en verront d’autres vos skis, non ?

Pour les skis d’occasion

Les skis Salomon BBR V pour hommes de 166 cm à 176 cm sont normalement vendus au prix de 799,90 €, neufs. Dans leur fiche produit, voici ce que nous apprenons : « skis provenant de nos parcs de location présentant des rayures fines sur la sérigraphie, fartage, affûtage et révision des fixations effectués avant la livraison ». Puisque loués auparavant, ils ont certainement été très utilisés, voire parfois malmenés par des novices ou des experts affrontant des pistes parsemées de cailloux. Pour vous, cela ne changera rien, mais vous les paierez 79,90 € seulement. Avec la différence entre le neuf et l’occasion, vous pourrez vous offrir un bon vin chaud* en haut des pistes ou une raclette au restaurant après les efforts de la journée. Nous avons, ici, choisi de prendre l’exemple de skis de piste, mais la totalité des équipements pour les sports d’hiver subissent le même sort chez Ski Aventure : des prix cassés et du matériel qualitatif.

Comment choisir les skis adaptés à votre taille et à votre pratique ?

Choisir les skis adaptés à votre taille et à votre pratique est essentiel pour maximiser votre plaisir sur les pistes. Si vous débutez, il faudra plutôt opter pour des skis courts, plus faciles à manœuvrer, notamment dans les virages. Et si vous êtes expert en la matière, alors des plus longs et plus techniques vous donneront plus de performances, de vitesse et de stabilité. Il existe aussi des skis de taille moyenne, pour celles et ceux qui possèdent un niveau intermédiaire. Le type de piste choisi doit aussi influencer sur votre choix. Ainsi, les skieurs prudents, qui pratiquent uniquement les pistes balisées, pourront choisir des skis étroits et légers. Pour les experts en hors-piste, des skis plus larges et plus longs procurent une meilleure portance dans la poudreuse.

Le poids du skieur influe également sur le choix des skis. Un skieur de faible poids pourra choisir des skis souples afin de faciliter la flexion, quand un skieur plus lourd devra opter pour des skis rigides lui assurant plus de stabilité. Attention, les tailles diffèrent en fonction des fabricants et des modèles. Pensez à demander conseil aux vendeurs avant de vous précipiter sur les prix les plus bas, qui ne vous conviendront peut-être pas. Avec tous ces conseils, vous devriez profiter des joies du ski et de la glisse lors de votre prochain séjour !