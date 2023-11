Des promotions de folies sur les trottinettes électriques, imprimantes 3D et aspirateurs dans cette célèbre boutique

La liste des cadeaux de Noël de vos proches est, comme chaque année, plutôt éclectique et vous ne savez pas réellement quel cadeau choisir. Si, dans cette liste, se trouve une trottinette électrique pour arriver à l’heure au lycée, un aspirateur sans fil pour une chambre toujours nickel, ou une imprimante laser pour laisser parler son esprit créatif ? Ne cherchez plus, nous avons de bons plans à vous proposer. En effet, pour les ULTIMATE DAYS, le site Geekbuying propose des promotions de folies, cumulables entre elles pour des prix minis. En commandant, vous aurez aussi la chance de participer à un concours doté des produits les plus vendus sur le site. Notre liste n’étant pas exhaustive, pour les bonnes affaires, c’est par ici ! Découverte.

Présentation de la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+

La trottinette électrique IENYRID M4 Pro S+ MAX (que nous avons testé dans cet article et noté 4/5) se distingue par ses caractéristiques impressionnantes, offrant une expérience de conduite tout-terrain exceptionnelle. Équipée de pneus pneumatiques tout-terrain de 10 pouces, cette trottinette assure des performances élevées avec une puissance supplémentaire. Le moteur de 800 W à grande vitesse de conversion de fréquence confère à cette trottinette une puissance élevée, et peut gravir des pentes de 10 à 20°. La batterie 48 V 20 Ah offre une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie impressionnante de 40 à 75 km sans recharge. De plus, cette petite trottinette électrique est pliable et se range donc en quelques secondes dans un placard ou dans le coffre de votre voiture.

Côté freinage, elle s’équipe d’un système avec des freins à disque poreux à l’avant et à l’arrière. Le système de freinage antiblocage E-ABS offre un freinage efficace et une réponse rapide. Pour rester dans le domaine de la sécurité, elle s’équipe de perles de lampe haute puissance pour un phare à longue portée, un feu arrière d’avertissement rouge et une bande lumineuse colorée des deux côtés du pont. Un combo parfait pour améliorer considérablement la sécurité de conduite la nuit. Enfin, certifiée IPX4 en termes d’étanchéité, elle ne risque ni la pluie, ni les projections ou éclaboussures. La trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ est vendue au prix de 464,87 € en entrant le code de réduction NNNFRM4S avant de valider votre paiement. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2023 inclus.

Présentation de l’imprimante laser 3D Creality K1 Max

L’imprimante 3D Creality K1 Max se dote, entre autres, d’une vitesse d’impression impressionnante de 600 mm/s, et utilise un agile Core XY et une tête d’impression légère de 190 g pour minimiser l’inertie du mouvement. Le vaste volume de construction de 300 × 300 × 300 mm permet une impression à grande échelle. Elle s’équipe également d’une extrudeuse directe à double engrenage capable de chauffer jusqu’à 300 degrés Celsius. Son système intelligent comprend une variété de fonctionnalités telles que la prise en charge par l’IA, un purificateur d’air intégré, un écran tactile de 4,3 pouces, et des fonctionnalités intelligentes. C’est, par exemple, le cas de caméra AI, LiDAR AI, récupération en cas de perte de puissance, capteur de filament épuisé, mise en forme des entrées, kit Lightning, mode veille.

Avec le dernier slicer autodéveloppé Creality Print 4.3, la découpe devient un processus simplifié en trois étapes. La connexion Wi-Fi permet un contrôle à distance depuis un PC ou un téléphone avec le logiciel Creality Print ou Creality Cloud. La fonction d’avance de mouvement garantit un débit d’alimentation optimal, résolvant efficacement les problèmes de gouttes et de suintements. L’imprimante K1 Max propose également des améliorations, telles qu’un axe Z amélioré pour un positionnement précis, la résolution des bandes Z, deux ventilateurs de refroidissement, et un purificateur d’air intégré pour des impressions plus agréables. L’imprimante laser 3D Creality K1 Max est vendue au prix de 699 € en entrant le code de réduction NNNFRK1MAX avant de valider votre paiement. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre inclus.

Présentation de l’aspirateur à main sans fil Proscenic P12

L’aspirateur à main sans fil Proscenic P12 est un choix idéal pour le nettoyage efficace de votre maison. Cependant, il peut aussi être l’allié de votre adolescent en le laissant à demeure dans sa chambre. Il se dote d’une forte aspiration de 33 KPa (120 AW) grâce à son moteur numérique sans balais amélioré, ramassant facilement les débris de surface et la saleté incrustée. Sa technologie anti-enchevêtrement utilise une brosse en forme de V avec un peigne interne pour rassembler efficacement les poils sans les emmêler, ce qui est particulièrement avantageux pour les propriétaires d’animaux. Même les poils de chats qui adorent se vautrer sur le lit ne lui résisteront pas.

De plus, il se dote d’un phare Vertect Light amélioré afin de traquer la poussière dans les moindres recoins ! Le système de filtration en 5 étapes, avec une séparation cyclonique des poussières et deux filtres HEPA, capture 99,99 % des particules de poussière, assurant un air purifié exempt d’allergènes. Côté autonomie, vous pouvez tranquillement aspirer pendant 60 minutes à vitesse normale grâce à sa batterie rechargeable de 7 x 2 500 mAh. Les quatre modes d’aspiration optionnels vous autorisent le petit coup d’aspirateur quotidien, ou le nettoyage à fond du weekend.

Du côté du bac à poussière, il se dote d’une capacité de 1,2 litre, ce qui évide les vidages fréquents. D’ailleurs, pour le vidage, il se dote d’un petit bouton qui ouvre le réservoir et le vide proprement en le positionnant au-dessus de la poubelle. Il s’équipe également d’un écran tactile LED intelligent qui facilite le réglage de la puissance de l’aspirateur. De plus, l’écran fournit des informations utiles telles que le niveau de la batterie, les performances d’aspiration, l’alerte de blocage de brosse et l’alerte de blocage d’aspiration. L’aspirateur sans fil Proscenic P12 est vendu au prix de 122,45 € en entrant le code de réduction 2311SH10G avant de valider votre paiement. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2023 inclus.

Quelles sont les autres offres en cours sur Geekbuying ?

Outre les promotions sur chaque produit sélectionné pour les Ultimate Days, vous pouvez aussi bénéficier des offres suivantes exclusivement sur Geekbuying évidemment :

50 $ de réduction pour toute commande supérieure à 500 € grâce au code de réduction GKB231150 .

. 25 $ de réduction pour toute commande supérieure à 300 € grâce au code de réduction GKB231125 .

. 20 $ de réduction pour toute commande supérieure à 200 € grâce au code de réduction GKB231120 .

. 8 % de réduction avec un maximum économisé de 15 $ pour toutes les autres commandes inférieures à 200 € grâce au code de réduction GKB231115.

Enfin, si vous réglez vos achats via PayPal, Klarna ou carte de débit/crédit, vous bénéficiez des bonus supplémentaires suivants :

10 $ dès 250 € d’achat

15 $ dès 400 € d’achat

Et, pour couronner le tout, vous pouvez participer, pour toute commande passée, à un super concours jusqu’au 30 novembre à 16 h inclus. Voici quelques-uns des lots à gagner :

Imprimante laser Anycubic Kobra 2 Néo

Projecteur Wanbo Mini

Aspirateur Jimmy BX6 Pro

Drone télécommandé JJRC H111

D’autres lots sont à venir, ils évoluent en fonction des articles les plus vendus. Bonne chance pour le tirage au sort ! Que pensez-vous de ces bons plans ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

