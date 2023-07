Nous avons testé la trottinette électrique tout-terrain IENYRID M4 PRO S+ MAX

Si vous êtes de ceux qui se déplacent beaucoup en ville, ou vivez en banlieue de la ville dans laquelle vous travaillez, vous cherchez peut-être une alternative au vélo électrique ou aux transports en commun. Nous avons probablement une solution pour vous, à condition que vous disposiez du permis A1, aujourd’hui appelée BSR. Cette solution, c’est la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX qui allie puissance, autonomie et sécurité pour vous procurer une expérience de conduite exceptionnelle, jusqu’à 45 km/h. Avec ses pneus tout-terrain, son moteur performant, sa batterie longue durée et sa conception pliable, cette trottinette est parfaite pour vos déplacements quotidiens et vos aventures hors route.

Déballage

La trottinette est livrée dans un carton très imposant. Nous retrouvons à l’intérieur la trottinette, une selle, un repose-pied arrière, une notice et un cordon de rechargement US et EU ainsi qu’une pochette à outils.

La trottinette est livrée avec le support du siège déjà fixé. C’est la première chose que nous allons retirer pour que cette dernière ne soit pas considérée comme une draisienne.

Pour la retirer c’est peu simple. Il faut tout d’abord retirer la platine de fixation et désolidariser les amortisseurs arrière. On peut ensuite fixer le repose-pied arrière.

Les commodos et poignées de freins ne sont pas serrés, rien de très compliqué sauf… pour le système de fixation du panneau de contrôle (le même que celui de la Kugoo M4). En effet, la vis déjà positionnée n’est pas assez longue, il faut donc utiliser la vis supplémentaire fournie dans le kit d’outils. C’est indiqué nulle part, je vous laisse en conséquence imaginer le temps que cela nous a pris pour le comprendre… Pour cela, il faut aligner la rondelle (perforée) avec l’orifice de l’anneau de fixation (quelle galère).

On la recharge à 100 % avant d’aller la tester, le port se trouve au niveau du deck.

Quels sont les points forts de la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX ?

La trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX est spécialement conçue pour proposer des performances supérieures et une expérience de conduite optimale. Elle est équipée de pneus tout-terrain de 10 pouces, qui constituent l’un de ses atouts majeurs. Ces pneus garantissent une adhérence exceptionnelle et une meilleure absorption des chocs par rapport aux pneus pleins traditionnels.

Grâce à cela, vous pouvez traverser les ralentisseurs en toute facilité et affronter efficacement les routes accidentées, sans compromettre votre confort. Quels que soient les terrains difficiles que vous rencontrez, la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX vous procure un niveau de confort optimal grâce à son repose-pied arrière. La trottinette électrique est également équipée d’un moteur puissant de 800 W à grande vitesse de conversion.

Cette puissance accrue vous permet de gravir des pentes de 10 à 20 degrés sans difficulté. Que ce soit pour surmonter une colline raide ou pour franchir des terrains inclinés, ce moteur performant vous procure la puissance requise pour une conduite fluide et sans effort. Concernant la batterie, la trottinette IENYRID M4 PRO S+ MAX est équipé d’un modèle puissant de 48 V / 20 Ah. Cette batterie haute capacité vous permet de profiter d’une vitesse maximale de 45 km/h.

De plus, elle propose une autonomie remarquable, vous autorisant à parcourir de 40 à 75 km sans avoir à recharger (selon votre poids et le terrain). Que vous l’utilisiez pour vos trajets quotidiens en ville ou pour des escapades hors route, cette trottinette électrique vous accompagnera sans souci de batterie !

Avec ses performances supérieures, sa vitesse élevée et son autonomie étendue, la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX est le compagnon idéal pour vos déplacements quotidiens et vos aventures hors route. Ne vous préoccupez plus des distances à parcourir, cette trottinette électrique vous assure une conduite agréable et sans souci, où que vous alliez.

Les autres détails à connaître sur la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX

La trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX se distingue par sa praticité et sa facilité de transport, que ce soit à la maison ou au bureau. Sa conception pliable vous permet de le plier en quelques minutes seulement, rendant son rangement et son transport extrêmement simples. Que vous souhaitiez le ranger dans le coffre de votre voiture ou le prendre avec vous dans les transports en commun, vous n’aurez aucun souci à vous faire !

Cette fonctionnalité pratique vous fait gagner un temps précieux et facilite votre mobilité au quotidien. Concernant la sécurité, IENYRID accorde une attention particulière à votre protection. La trottinette électrique est équipée d’un double système de freinage performant. Les freins à disque poreux à l’avant et à l’arrière garantissent un freinage efficace et fiable, vous permettant de vous arrêter en toute sécurité lorsque nécessaire. De plus, le système de freinage antiblocage E-ABS garantit une réponse rapide et une stabilité accrue lors du freinage, ce qui contribue à une conduite sécurisée et maîtrisée.

Pour une visibilité optimale lors de vos déplacements nocturnes dans des rues sombres, la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX est équipée de phares longue portée à haute puissance. Ces phares puissants éclairent la route devant vous, vous permettant de voir clairement et d’anticiper les obstacles. De plus, un feu arrière d’avertissement rouge est présent pour signaler votre présence aux autres usagers de la route.

Une bande lumineuse colorée est également présente des deux côtés du deck, améliorant encore davantage votre visibilité et votre sécurité. Avec ces dispositifs de sécurité avancés, vous pouvez conduire cette trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX en toute confiance, que ce soit de jour comme de nuit. Vous bénéficiez d’une visibilité accrue et d’un système de freinage performant, garantissant votre sécurité sur la route.

Conclusion

Vous l’aurez compris, à part pour le montage très fastidieux, la IENYRID M4 PRO S+ MAX est une excellente trottinette. Elle est puissante, maniable et endurante. Son repose-pied arrière est très utile pour gagner en stabilité. Son guidon, mais surtout ses poignées pliables et sont un vrai plus, comme la prise USB disponible sur le panneau de contrôle (pour recharger un téléphone). Le système de verrouillage du guidon est toutefois perfectible avec l’ajout d’une sécurité supplémentaire. La trottinette est livrée bridée à 25 km/h, mais pour les plus téméraires, sachez qu’elle est « débridable » très facilement (vidéo en fin d’article). La trottinette est disponible sur Geekbuying au prix de 599 € ce qui est très correcte pour un véhicule tout terrain.

Toutes les caractéristiques techniques de la trottinette électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX

Marque : IENYRID

Type : Trottinette électrique / draisienne

Modèle : M4PRO S+ MAX

Couleur : Noir

Certificats : CE ROHS

Batterie : 48 V 20 Ah

Temps de charge : 6 à 8 h

Moteur : 800 W

Vitesse maximale : 45 km/h

Kilométrage : 40 à 75 km sans recharge

Support de garde-boue arrière : métal

Taille des pneus : 10″ pneumatiques tout-terrain

Charge maximale : 150 kg

Poids du produit : 25,38 kg

Taille du produit (L × l × H) : 117 × 60 × 130 cm

Contenu du colis : une trottinette électrique / un chargeur / un manuel d’utilisation / une boîte à outils

