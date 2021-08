Ebuyclub : avez vous déjà essayé le cashback pour rentabiliser vos achats en ligne ? #Partenaire

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent commander ce dont ils ont besoin sur Internet que de se déplacer dans un centre commercial, vous connaissez forcément le cashback ! Ce système gagnant qui vous propose un pourcentage cagnotté sur vos achats réalisés sur des sites partenaires.

Ebuyclub est l’un des leaders de ce système de cashback, qui va vous permettre de rentabiliser vos achats en ligne. Grâce à eux, vous allez cagnotter un pourcentage sur chaque commande, et pouvoir gagner de l’argent.

Ebuyclub, fondé en 1999, compte aujourd’hui plus 2 500 000 utilisateurs. Il permet de réaliser des achats malins chez plus de 2000 sites partenaires… Mais propose également de nombreux bonus pour gagner encore plus et toujours aussi facilement. Présentation.

Le principe d’Ebuyclub

En vous inscrivant sur Ebuyclub vous aurez désormais un intermédiaire entre vous et le site marchand. C’est-à-dire que dès que vous passerez commande, il vous suffira d’abord de passer par le site, ou par la toolbar pour commencer à gagner de l’argent. Qui plus est, cette toolbar vous indiquera tous les bons plans, au fur et à mesure de leur arrivée sur le site de cashback. Pour encore plus de facilité, vous pourrez télécharger l’application mobile dédiée et donc gagner de l’argent également depuis votre smartphone. Parmi les bons plans, vous accéderez également aux Cashbackissimes, des supers plans parmi les bons plans, qui vous rapporteront encore plus sur un temps limité.

Comment s’inscrire sur Ebuyclub ?

Plusieurs moyens sont proposés pour s’inscrire sur le site :

Via votre mail Gmail

Par l’intermédiaire de votre compte Facebook

En créant un compte classique sur le site

Via votre identifiant Apple

L’inscription est gratuite et vous permettra déjà d’obtenir 3€ lors de votre inscription. Ensuite, la seule chose que vous aurez à penser sera de passer par Ebuyclub avant de réaliser vos achats. C’est la condition sine qua non pour que votre cashback soit validé.

Par exemple, si vous décidez d’acheter le dernier coussin douillet à votre chien sur le site Zooplus, partenaire d’Ebuyclub. Il faudra vous rendre sur le site Ebuyclub, chercher le site Zooplus et laisser Ebuyclub vous diriger vers le site vendeur… C’est le lien d’affiliation qui vous permettra de cumuler de l’argent. Pour Zooplus par exemple, ce sera 3% de votre achat reversé sur votre compte Ebuyclub. Mais vous aurez également accès à pléthore de codes promos utilisables sur les sites marchands… et cumulables avec le cashback.

Quelles catégories de sites puis-je trouver sur Ebuyclub ?

Avec plus de 2700 marchands, autant vous dire que vous avez toutes les chances de voir figurer votre site préféré. Il suffit de vous rendre dans la rubrique généraliste de votre produit comme beauté, ameublement, alimentation, cadeaux etc… Puis de chercher parmi les marchands affichés. Ou encore de rechercher directement dans la barre de la page d’accueil votre site de vente.

Et le cashback ce n’est pas que sur le net !

Une nouveauté sur Ebuyclub : le cashback magasin ! Concrètement grâce à l’application mobile, vous allez également pouvoir cumuler de l’argent grâce à vos achats physiques ! Et le fonctionnement est aussi simple qu’en ligne puisqu’il vous suffira de photographier puis d’envoyer votre ticket de caisse dans les 10 jours suivant votre achat. Vous recevrez votre cashback 48h après l’envoi du ticket. Grâce à l’application, vous pourrez savoir quels magasins autour de vous sont éligibles à l’offre Ebuyclub !

Personnaliser ses offres pour gagner encore plus !

En personnalisant votre compte Ebuyclub, vous n’aurez que quatre petits champs à remplir pour bénéficier d’un bonus de 10 centimes sur votre cagnotte. De plus, des codes promos exclusifs négociés par Ebuyclub seront disponibles pour vous. Et évidemment, vous ne retrouverez ces codes promos exclusifs sur aucun autre site de cashback.

Et les cashbackissimes c’est quoi exactement ?

En vous inscrivant, vous allez pouvoir bénéficier d’un pourcentage plus important sur certains sites… Par exemple si vous prévoyez déjà vos cadeaux de Noël sur le site Yves Rocher, ou que vous devez refaire votre stock beauté… Avec l’offre cashbackissimes, vous pourrez récupérer 17% du montant de votre commande en cashback… Et bénéficier de plusieurs codes promos disponibles en fonction de vos achats. Les codes promos changent souvent, mais en vous abonnant aux alertes ebuyclub, vous en serez informés en temps réel… Un autre bon plan pour ne rien manquer des meilleures promos du net !

Comment obtenir vos gains ?

Comme l’inscription ou la personnalisation de vos offres, le paiement est hyper simple. Pour cela, il faudra renseigner vos coordonnées bancaires pour qu’Ebuyclub puisse effectuer un virement de la somme gagnée. A savoir qu’Ebuyclub prélèvera 1€ sur votre cagnotte, pour les frais de traitement. Tout est clair, tout est transparent et aucune mauvaise surprise ne se profilera à l’horizon.

Pour résumer, le cashback apparaît dans les 48 heures qui suivent l’achat. A partir de 10€ cagnottés, vous allez pouvoir demander un paiement. Ce paiement pourra se faire soit par virement bancaire, par Paypal, ou chèque bancaire. Mais vous aurez également la possibilité de l’utiliser pour acheter des cartes cadeaux e-Fnac pour vous faire plaisir gratuitement par la suite !

Vous pouvez également parrainer vos proches !

Pour que la transparence soit parfaite sachez qu’en passant par notre lien de parrainage, nous serons rémunérés à hauteur d’un bonus filleul et de 10% de vos gains cashback. Ce qui, en soi, ne changera rien, ni au montant de votre panier, ni même à votre gain cashback. Mais vous allez pouvoir vous-aussi parrainer vos proches et gagner de l’argent sur leurs commandes… Et cela à chaque commande et pour une durée indéterminée, donc à vie pour être plus clairs ! Si l’un de vos proches s’inscrit via votre lien de parrainage, vous empocherez directement 5 € ! Puis à chacune de leurs commandes, 10% de leurs gains cashback vous seront reversés… C’est-à-dire qu’un proche qui fait une commande de 100€ sur un site qui lui reverse 10% vous rapportera à vous parrain 1€ de cashback supplémentaire.

Bonus : Avis et Toolbar

Enfin, il existe un dernier moyen de gagner du cashback : en laissant un avis sur le site marchand après avoir passé commande. Dès que votre cashback est validé, soit dans les 48 heures après la commande, laisser un avis sur votre commande vous rapportera 0.20€ à chaque avis. Sachez qu’il est également possible de rajouter 1€ à votre compte en installant la toolbar d’EbuyClub.

6€ de bonus de bienvenue au lieu de 3€ pour les lecteurs de Neozone

En partenariat avec Ebuyclub vous vous offrons un bonus doublé en vous inscrivant par ce lien. Vous bénéficiez d’un bonus de 6€ de bienvenue au lieu des 3€ habituels.

Profiter de 6€ de bonus sur EbuyClub

Conclusion

Ebuyclub est LA référence du cashback en France. Il faut juste penser à activer le site avant de commander. Mais si vous achetez beaucoup, les 10€ sont très vite atteints et activer la toolbar devient vite un réflexe d’achat… N’est-ce pas un bon plan à l’approche des dépenses qui s’annoncent pour la rentrée ? Vêtements, fournitures de bureau ou petit voyage en amoureux pour savourer l’été indien… Pensez au cashback, ça ne peut que vous faire gagner de l’argent, jamais en perdre !

