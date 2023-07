En promo et à seulement 360 €, la tondeuse robot Yard Force Easymow est la moins chère du marché

Avec la pluie qui tombe depuis trois jours dans le nord de la France, les tondeuses vont devoir ressortir de leurs abris de jardin ! Et il va encore falloir transpirer sous le soleil qui reviendra et s’échiner à pousser la tondeuse thermique ou électrique. Êtes-vous dans cette situation ? Et si vous optiez enfin pour un robot tondeuse ? Vous n’aurez plus à vous soucier du temps à passer à tondre et même si vous vous absentez, vous éviterez la forêt vierge à votre retour. C’est peut-être le moment de franchir le cap de la tondeuse robot, car le modèle Easymow 260 B de Yard Force est actuellement en promotion sur Leroy Merlin (393,96 €*) et Amazon (360,04 €). Elle est aussi disponible sur le site Darty au prix de 421,98 €*. Découvrez les atouts de cette future alliée de votre pelouse.

Présentation du robot tondeuse Easymow 260 B de YardForce

L’Easymow 260 B est conçu pour être simple à installer et facile à utiliser. Une fois le câble périmétrique en place pour délimiter la zone de tonte, il vous suffit de sélectionner le temps de tonte souhaité et le robot se mettra automatiquement au travail selon le programme établi. Vous n’avez pas besoin d’avoir de connaissances particulières ni de branchements compliqués pour mettre en route ce robot tondeuse. Alimentée par une batterie lithium/ion de 20 V/2 A et un moteur « brushless » (sans balais), l’Easymow 260 B bénéficie de performances exceptionnelles. Cette technologie de pointe garantit une meilleure efficacité énergétique, une plus grande longévité du moteur et moins de maintenance, pour vous garantir une tondeuse fiable et durable. Avec une autonomie de 60 min, ce robot tondeuse peut couvrir une grande surface de pelouse sans interruption.

Que faut-il savoir de plus sur le robot tondeuse Easymow 260 B ?

Pour protéger les obstacles qu’elle rencontre sur son chemin comme les arbres ou les petits animaux, elle s’équipe de capteurs de soulèvement, d’obstacles et de retournements intégrés. Grâce à ces capteurs, le robot peut détecter les obstacles et les contourner habilement. Ce qui protège non seulement l’appareil lui-même, mais encore les éléments de votre jardin. Il s’adapte aux pentes jusqu’à 30 %, ce qui en fait un allié parfait pour les terrains accidentés. Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez contrôler le robot tondeuse à distance via votre Smartphone.

L’application dédiée vous permet de planifier les séances de tonte, de surveiller l’état d’avancement de la tâche et même de mettre en pause ou d’arrêter le robot à tout moment. Enfin, avec un niveau de décibels de seulement 67 dB, vous pourrez tondre sans gêner votre séance de bronzage sur la terrasse ni vos voisins. Cependant, pour protéger les petits animaux de votre jardin, il faut absolument éviter de la démarrer à l’aube ou au crépuscule, les moments favoris de petits hérissons par exemple.

Toutes les caractéristiques techniques du robot tondeuse Easymow 260 B

Type de terrain : avec pente et obstacles

Système de tonte : aléatoire (adapté aux jardins avec obstacle)

Programmation : oui

Pression acoustique (en dB) : 67

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎36,6 × 36 × 22,4 cm

Poids : 8 kg

Pile(s) / Batterie(s) : une batterie Lithium-ion – incluse

Référence ‎ : EasyMow 260

Surface du jardin recommandée : ‎260 m²

Matière : ‎plastique, métal

Type d’alimentation ‎: alimenté par pile

Tension : ‎20 V (DC)

