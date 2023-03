Gogobest brade littéralement deux incontournables vélos électriques pour fêter le printemps

Dans moins d’une semaine, le printemps sera de retour, l’occasion de profiter des premiers rayons du soleil, au guidon d’un vélo électrique. Si vous n’êtes pas encore équipés de ce type d’engins, GOGOBEST propose deux modèles, l’un électrique et urbain, aux allures rétro, le Bezior XF001, et le second, destiné également aux promenades urbaines, le Bezior GF750. Deux modèles à découvrir pour découvrir ou redécouvrir votre ville, les cheveux au vent. Comme toutes les promotions, celles-ci ne sont pas éternelles et c’est maintenant qu’il faut en profiter. Découvrez les étonnantes performances de ces deux modèles en promotion. C’est parti !

Le Bezior XF001, vélo électrique urbain

Avec sa forme rétro unique et sa selle allongée, il séduira tous les publics qui aiment se déplacer dans le plus grand confort, et avec facilité. Confortable et pratique, mais aussi puissant et maniable, voici les mots qui pourraient le caractériser. Le cadre du Bezior XF001, le rend unique en son genre, avec sa selle allongée semblable à celle d’une moto, il assure un confort à toute épreuve. Mais, ce n’est pas seulement cette selle qui le rend si spécial ! Il se dote également d’un puissant moteur de 500 W, parfait pour la circulation urbaine. Du côté de la batterie, vous pourrez compter sur un modèle au lithium Long-Life de 48 V / 12.5 Ah, qui lui confère une autonomie de 45 km, en mode assisté et pour une vitesse maximale de 25 km/h. Concernant les pentes, il pourra allègrement les grimper jusqu’à 25°.

Quels sont ses autres fonctionnalités ?

Ce vélo électrique urbain est un vélo idéal pour les couples, qui pourront par ailleurs l’utiliser de nuit grâce à un grand phare LED HD display. Il s’équipe aussi d’un écran LED haute définition, ce qui permet de le voir parfaitement dans l’obscurité. Ce dernier indique le kilométrage, la vitesse de conduite, et l’autonomie restant à parcourir. Les matériaux qui composent le Bezior XF001, sont tous de haute qualité afin d’assurer un confort et une aisance optimisés pour les utilisateurs. Avec ses freins à disques mécaniques, la sécurité est parfaitement assurée. La batterie du vélo urbain étant amovible, il est possible de prolonger son autonomie, en conservant une batterie de secours dans son sac à dos. Concernant le cadre, en alliage d’aluminium, il s’équipe d’amortisseurs, il est solide et confortable même sur les longs trajets. Enfin, trois modes de conduite sont disponibles, dirigés par un moteur sans balai 48 V 500 W léger et sûr pour la conduite à l’extérieur. Bénéficiez d’une remise de 100 € supplémentaire, avec le code de réduction NGN159G, soit 1299,99 € au lieu de 1899,99 €. Achetez le vélo de ville rétro électrique Bezior XF 001.

Le Bezior GF750, l’autre modèle urbain électrique

Ce second modèle se classe aussi dans la catégorie des vélos électriques urbains, avec un look rétro, un cadre léger en alliage d’aluminium, et une structure de suspension à double ressort à huile à l’avant et à l’arrière. L’un de ses points forts réside dans sa batterie au lithium de 48 v / 17.5 Ah 18650, récemment améliorée, un excellent moteur double à grande vitesse de 2000 W. Il se dote également d’un système de disque à huile hors tension, unique en son genre. Vélo de ville, mais pas seulement, puisqu’il sait s’adapter aussi aux routes enneigées, asphaltées, en gravier, et que les nids-de-poule ne l’effraient pas ! Les longs trajets ne seront plus à craindre puisqu’il offre une autonomie de 65 km avec des pentes possibles jusqu’à 45°, un véritable baroudeur, ce GF750.

Quelques autres spécificités importantes

Le moteur du Bezior GF750, possède une puissance de sortie rapide de 4,9 s pour atteindre la vitesse maximale de 25 km/h, avec une amélioration du taux de conversion, de l’efficacité énergétique et des performances de vitesse exceptionnelles. Sa batterie est amovible, étanche à la poussière et à l’eau et se cache entièrement dans le cadre du vélo. Elle lui permet d’obtenir une autonomie de 50 km en mode électrique pur et de 80 km en mode assisté. Si l’escalade vous attire, vous pourrez également utiliser ce vélo électrique. Ainsi, son moteur fournira la puissance nécessaire pour les pentes, et ses larges pneus (26 × 4.0) avaleront les chemins caillouteux !

Ces derniers offrent une largeur de 10 centimètres, et sont anti-dérapants, et anti-vibrations. Du côté du système de vitesse, il s’équipe de l’un des meilleurs avec un Shimano 7 vitesses, en roue libre. Cela se traduit par le passage à un pignon plus grand pour les montées, et un rétrogradage facile pour continuer votre chemin. En cas de chocs, ils sont amortis par une suspension à ressort à l’avant qui améliore la résistance. Le porte-bagage arrière autorise un chargement de 60 kilos au maximum. Du côté des freins, ce sont des freins à disque hydraulique double de type capteur ZOOM H875 original de Taïwan, moule intégré à anode CNC, qui assureront votre sécurité. Enfin, vous pourrez aussi charger votre GPS ou smartphone grâce à une prise USB disponible directement sur le vélo. Bénéficiez d’une remise de 100 €, avec le code de réduction NGN159G soit 1699,99 € au lieu de 1799,99 €.

