Keepa : cette extension surveille l’historique des prix d’un produit sur Amazon (pratique pour les fausses promotions)

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, les e-commerçants s’apprêtent à faire face à une augmentation des ventes. Pour les internautes, la période des fêtes représente le moment idéal pour faire le plein d’emplettes en raison de la baisse quasi générale des prix. L’extension Keepa a justement été créée afin de nous permettre de comparer les prix d’un produit donné. Il s’agit d’un outil qui fonctionne avec presque tous les navigateurs web. Cependant, il n’affiche que les articles en vente sur Amazon.

Une extension pour mieux économiser

Quel que soit le produit qui vous intéresse sur la plateforme e-commerce de Jeff Bezos, Keepa vous donnera la possibilité d’effectuer une comparaison de prix rapide et efficace. Grâce à une graphique qui apparait à l’écran, vous pourrez choisir le moment idéal pour acheter un article ou trouver l’offre la moins chère pour un même produit.

Cet élément visuel affiche aussi l’historique de millions de produits directement dans les pages produits de la plateforme. Il est d’ailleurs possible d’instaurer des alertes de suivi et recevoir ainsi une notification lorsque l’article de notre choix passe en dessous d’un seuil de prix qu’on a défini à l’avance.

Soulignons également le fait que l’extension fonctionne avec les produits neufs et d’occasion. Il est en de même pour les offres émanant d’Amazon et celles provenant des revendeurs. De plus, Keepa a été conçue pour permettre de surveiller les prix sur les différentes branches du géant du e-commerce, entre autres, Amazon France, Amazon US, Amazon Espagne ou encore Amazon UK, pour ne mentionner que ces plateformes.

Un exemple concret

Prenons le vélo électrique le moins cher sur Amazon. Le Windgoo Vélo Électrique Pliant à 279,99 € TTC. Si on en croit les informations de Keepa le prix du vélo ne fait que baisser depuis le 27 octobre.

Une extension pratique et accessible à tous

Grâce à la pertinence et à la diversité des informations qu’elle nous propose d’observer, Keepa est un outil idéal pour ceux qui désirent économiser de l’argent dans la mesure du possible sur Amazon. Les fonctionnalités qu’elle embarque sont d’ailleurs essentielles pour personnaliser les résultats en fonction de nos exigences et de nos choix.

Compte tenu de son efficacité, l’outil est non seulement fait pour ceux qui à la recherche permanente de bons plans, mais aussi pour les internautes qui souhaitent être tenus informés d’une future offre promotionnelle ; bref pour tout le monde. À noter que Keepa est utilisable tout au long de l’année, mais pas seulement à l’occasion d’un évènement commercial ou d’une fête quelconque.

Windgoo Vélo Électrique Pliant, Jusqu'à 25km/h, Vitesse Réglable 12 Pouces Noir Bike, 350W/36V Batterie Lithium Rechargeable, Adulte Unisexe Longue Vie De La Batterie - Batterie au lithium rechargeable 350W/36V, charge pendant 2~3 heures, vitesse maximale 25km/h, course maximale 20~30km Meilleure Vente n° 1