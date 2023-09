La serre de jardin Althea est à moitié prix dans cette célèbre boutique de bricolage

Octobre sonne à notre porte et indique explicitement que l’été est terminé. Avec des températures matinales sous la barre des 10 °C, les premières gelées pourraient apparaître assez rapidement. Vous n’aurez donc plus la possibilité de profiter des légumes de votre potager, sauf si vous investissez dans une serre de jardin. Nous n’y pensons pas toujours, mais la serre est un moyen parfait pour continuer à cultiver, à économiser de l’eau, tout en offrant un abri protecteur aux dernières plantations. En ce moment, le site Leroy Merlin casse littéralement le prix de la serre tunnel de jardin Althea de 6 m². Elle bénéficie d’une réduction de 50 % et est disponible au prix de 59 €* au lieu de 119 €. Découverte.

Présentation de la serre tunnel de jardin Althea

La serre de jardin Althea vous sera utile toute l’année pour préparer vos plantations de printemps ou pour protéger vos plantes l’hiver venu. Avec ses dimensions généreuses de 3 × 2 × 2 m et une surface de 6 m², cette serre propose un espace idéal pour cultiver une grande variété de plantes. Par ailleurs, elle est dotée d’un cadre solide en acier galvanisé résistant à la corrosion, avec des tubes de 25 × 0,7 mm d’épaisseur, assurant sa durabilité. La couverture en polyéthylène de 140 g/m² est dotée d’un débordement de film de 10 cm à enterrer dans le sol pour plus de stabilité.

Cette serre est équipée d’une porte à fermeture éclair pour un accès facile, ainsi que de six fenêtres manuelles pour une ventilation efficace. Grâce à son film traité anti-UV, son métal anti-rouille et son microclimat, la serre “Althea” vous permet de cultiver des récoltes hors saison. Elle vous autorise aussi à augmenter vos rendements et à économiser de l’eau, tout en offrant un montage simple et une capacité de support allant jusqu’à 100 kg.

Que peut-on cultiver sous serre, en automne ?

Alors que le froid s’installe doucement et que les premières gelées recouvriront bientôt la campagne d’un manteau nacré, il faut déjà préparer le potager… En octobre, vous pouvez encore planter quelques salades d’hiver, pour prolonger un peu l’été. C’est aussi le moment de protéger vos fraisiers, voire d’en planter de nouveaux, pour récolter encore quelques fraises. Vous pouvez aussi réaliser vos semis de carottes et épinards qui, dans quelques semaines, pourront rejoindre le potager d’hiver.

Serre et récupérateur d’eau, le combo gagnant

Tout l’été, vous avez profité d’eau de pluie gratuite pour l’arrosage grâce à votre récupérateur d’eau de pluie. La plupart des récupérateurs, fabriqués en plastique, craignent le gel et le froid intense. La serre peut aussi être une excellente idée pour continuer à profiter de l’eau de pluie sans endommager votre récupérateur. En installant votre récupérateur à l’intérieur de la serre et en récoltant l’eau de pluie de cette même serre, vous pourrez arroser vos plantes sans utiliser d’eau potable.

De plus, vous assurerez la durabilité de votre récupérateur d’eau de pluie, en le glissant à l’intérieur de votre serre. Eh oui, ce n’est pas parce que nous sommes en période fraîche qu’il ne faut pas continuer d’économiser l’eau potable. La serre de jardin Althéa peut tout à fait accueillir une gouttière et un système de récupération d’eau de pluie avec un peu de bricolage et d’imagination.

*Les prix ont été relevés le 27 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

