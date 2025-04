L’abri de jardin Rosas avec panneaux solaires est en promo dans cette boutique de bricolage

Le soleil ne s’est pas fait attendre cette année… J’ignore chez vous, mais en région parisienne, depuis une semaine, il nous ravit de sa chaleur ! Le retour au jardin s’est fait rapidement, mais quand je regarde mon vieil abri de jardin en métal, je me dis qu’il n’est pas très utile, à part pour entasser un bazar sans nom ! Il pourrait au moins servir à produire de l’électricité s’il était doté de panneaux solaires, non ? Alors quand j’ai découvert l’abri de jardin en métal Rosas avec panneaux solaires, proposé à 699 € au lieu de 751,61 € sur ManoMano, j’ai eu un petit coup de cœur. Compact, élégant, ultra-pratique… et surtout solaire ! L’idée de pouvoir ranger mes outils, bricoler à l’abri et brancher ma ponceuse sans tirer 15 mètres de rallonge m’intéresse beaucoup. Petit, montable, selon le fabricant, en cinq minutes, il finira peut-être par remplacer le mien. Mais que vaut-il ? Et, surtout, peut-il être installé sans autorisation. Réponses dans cet article.

Un abri de jardin, oui… mais pas n’importe lequel

Avec ses 4,07 m² de surface, le modèle Rosas coche déjà plusieurs cases du parfait compagnon de jardin. Fabriqué en métal zingué, résistant à la corrosion et aux UV, il se monte rapidement et sans maçonnerie. Niveau rangement, c’est simple : tout rentre ! Tondeuse, outils, vélos des enfants et même quelques pots de peinture. Son toit plat, sa couleur verte discrète, et ses deux portes coulissantes lui permettent de se fondre dans le décor sans en faire trop. J’aime aussi ses détails bien pensés : poignée à cadenas, aérations, kit d’ancrage fourni…

Des panneaux solaires pour tout alimenter… ou presque

L’avantage de cet abri de jardin étant qu’il soit livré avec des panneaux solaires ! Ou bien comment joindre l’utile à l’agréable ! En effet, deux panneaux de 200 W chacun, une puissance de sortie de 600 W, et une prise de courant fournie avec l’onduleur Wi-Fi, sont livrés avec la carcasse métallique. Autant dire que pour brancher une perceuse, recharger la batterie du taille-haie ou alimenter une guirlande LED pour les soirées d’été, c’est parfait. L’onduleur affiche une efficacité MPPT de 97,10 %, et tout le système est IP67, donc résistant à la poussière et à l’humidité. En plus, le montage est simple : les câbles sont déjà équipés de connecteurs MC4, et la longueur permet de garder une belle liberté d’installation.

Faut-il une autorisation ? La réponse est… oui !

Alors justement, parlons autorisation. Même si l’abri ne dépasse pas les 5 m² de surface au sol, la présence de panneaux solaires à plus de 1,80 m de hauteur change la donne. La hauteur annoncée étant de 1,95 m, une déclaration préalable de travaux est obligatoire, comme le confirme le site officiel du service public. Mais pas de panique : il suffit de remplir un formulaire (disponible en mairie ou en ligne), d’ajouter un plan sommaire, et d’attendre… un mois. Sans réponse de la mairie dans ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée. Facile, non ?

En revanche, si vous êtes dans une zone protégée ou proche d’un bâtiment classé, l’accord des Bâtiments de France sera requis. Mieux vaut donc jeter un œil au PLU local avant de se lancer. Et vous, seriez-vous tenté par un abri comme le Rosas à 699 €, combinant panneaux solaires et espace de stockage malin ? Ou bien préférez-vous encore jongler entre les rallonges et les multiprises ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’abri de jardin ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .