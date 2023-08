L’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla passe de 199,99 à 139,19 € avec ce code promotionnel (noté 4,5/5)

Vous venez de rentrer de vacances et la poussière s’est amoncelée dans tous les recoins de votre maison. Malheureusement, c’est aussi le moment que votre vieil aspirateur a choisi pour rendre l’âme, vous condamnant à ressortir le vieux balai du fond du placard. Vous n’avez forcément pas le temps de courir en acheter un neuf, alors pourquoi ne pas opter pour l’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla ? Testé par notre équipe, l’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est doté d’une multitude de fonctionnalités innovantes et performantes, cet aspirateur pourrait vous sauver la mise… Qui plus est, une super promotion est en cours jusqu’au 3 septembre seulement ! Avec l’abonnement Amazon Prime, vous pourriez donc le recevoir dès demain, au prix de final est seulement de 139,19 € au lieu de 199,99 €. On vous le présente tout de suite !

Quels sont ses principaux atouts techniques ?

Sa puissance, il la doit à son moteur numérique de 450 W qui génère une aspiration impressionnante jusqu’à 30 kPa. Et pour vous faciliter la vie, il dispose de quatre modes de vitesse. Grâce à une simple pression, il s’allume rapidement et son fonctionnement reste silencieux malgré sa puissance. De plus, pour un nettoyage ultra précis, il se dote de la technologie GreenEye qui utilise un laser vert novateur, pour dénicher la moindre poussière cachée ! Sols durs, tapis, poils d’animaux ou cheveux, rien ne lui résiste et c’est une aubaine pour vous !

Et côté autonomie, cela donne quoi ?

L’Ultenic U12 Vesla s’équipe d’une batterie amovible intégrée de 2500 mAh qui lui confère une autonomie impressionnante pouvant atteindre 45 min. Il dispose également d’un écran LED incurvé qui permet d’obtenir les indications de charge de la batterie, de temps restant, etc. Lors de son utilisation, vous constaterez que son ergonomie a aussi été pensée pour vous faciliter la corvée de nettoyage. De plus, son tube télescopique ajustable en hauteur s’adapte à toutes les morphologies. Concernant les brosses, il se dote d’une tête de brosse de sol anti-enchevêtrement, rotative à 180°, associée à des lumières LED intégrées. Vous allez même pouvoir aspirer dans la pénombre, puisqu’il détectera la moindre poussière planquée sous vos meubles !

Un entretien aisé et rapide

Comme vous avez pu le constater, l’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est conçu pour vous simplifier la vie. Il dispose d’un réservoir à poussière d’un litre qui se vide d’une simple pression. De plus, tous les accessoires fournis avec l’aspirateur sont lavables, ce qui facilite encore le nettoyage. Enfin, il est livré avec un support mural qui vous garantit un espace organisé, sans prendre trop de place. Quant aux surfaces qu’il peut aspirer, elles sont nombreuses : les sols, les tapis, les planchers en bois, les carrelages, les coins, les canapés, les matelas, les escaliers ou même les voitures.

Quelle est la promotion en cours ?

Comme nous vous l’avons dit en introduction, l’aspirateur est, en ce moment, au prix de 139,19 € au lieu de 199,99 € jusqu’au 3 septembre inclus. Pour bénéficier de cette réduction, il faudra veiller à choisir le vendeur Opinle EU Store et entrer le code de réduction suivant : U12NEO13 (13 % de réduction). Et, cela se passe sur Amazon, bien entendu ! À vos marques, prêts, aspirez !

