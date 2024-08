Le magnifique écran mobile (sur pied) Titan Army est en forte promotion chez Geekmaxi

La rentrée est déjà là, les vacances sont passées à une vitesse folle, comme souvent ! Dans moins de quatre mois, ce sera le moment d’offrir vos cadeaux de Noël ! Chez Geekmaxi, ils n’attendent pas cette date fatidique pour lancer ce qui sera probablement le cadeau de vos rêves, si vous êtes ce que l’on appelle un gamer. Tout bon gamer qui se respecte doit disposer d’un écran au top ! Justement, le nouveau Titan Army, marque spécialisée dans ce type de produit, va vous surprendre ! Pour son lancement, l’écran intelligent portable Titan Army V32D4U Pro bénéficie d’une réduction de 10 € grâce au code de réduction : V32PRO. Il est, par conséquent, vendu au prix de 869,99 €* au lieu de 879,99 € sur le site Geekmaxi jusqu’au 4 septembre inclus. Je vous le présente.

Gaming ou streaming, le Titan Army est polyvalent

Titan Army, marque renommée dans le domaine des moniteurs de jeu, lance son nouvel écran intelligent portable, le V32D4U Pro. Son design épuré, gris argenté et son pied long et fin, change des écrans que l’on a l’habitude de voir. Cet écran de 31,5 pouces dégaine une résolution 4K (3840 × 2160) et fonctionne sous Android 11, permettant de basculer entre les modes tablette et TV. Une fonctionnalité hyper pratique, qui, évidemment, évite de disposer de deux écrans : un pour jouer, l’autre pour regarder des séries. De plus, sa conception avec une roue omnidirectionnelle, lui offre l’opportunité de s’adapter à divers usages, qu’il s’agisse de gaming ou de streaming.

Qu’est-ce qu’il a dans le ventre cet écran Titan Army ?

Vous pourriez être surpris par les caractéristiques techniques suivantes, même si c’est qu’une petite partie de ce qu’il peut produire. En effet, sous le capot, le V32D4U Pro est doté d’une puissante puce SoC Octa-core MT8195, soutenue par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Sa technologie HDR400 et son rapport de contraste 3000:1 garantissent des images éclatantes et une profondeur de couleur impressionnante. Ce qui est certain, c’est que l’immersion devrait être totale, que ce soit en gaming ou en streaming d’ailleurs. Côté connectivité, il propose trois options : diffusion sans fil via Miracast, connexion HDMI et Type-C, je vous l’ai dit, l’une de ses principales qualités, c’est la polyvalence.

Quelques autres caractéristiques techniques à connaître

L’image est une chose, mais le son est également important lors d’une partie de jeu-vidéo, pour une expérience totalement immersive. De plus, vous pourrez aussi l’utiliser seul. Avec une autonomie de 4 heures, cet écran est équipé d’une caméra magnétique de 8 MP et de deux haut-parleurs de 10 W. De plus, les longs temps de jeu ou de visionnage ne mettront pas votre santé en danger, il s’équipe en effet, d’une protection contre la lumière bleue. Enfin, vous aurez aussi la possibilité d’ajuster l’écran sous plusieurs angles, pour encore plus de confort visuel. Rappel : pour son lancement et jusqu’au 4 septembre 2024, l’écran intelligent portable Titan Army V32D4U bénéficie d’une remise de 10 € (code V32PRO). Retrouvez-le sur Geekmaxi au prix de 869,99 €* au lieu de 879,99 €.

*Le prix a été relevé le 30 août 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.