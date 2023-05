Le récupérateur d’eau de pluie Arondo de Garantia ressemble à une colonne de pierres grises

C’est encore une semaine très pluvieuse qui s’annonce dans une grande partie de la France… Nous vivons en Seine-et-Marne, et nous pouvons vous assurer que les récupérateurs d’eau de pluie ont fait le plein pour l’été, en quelques jours seulement. En ce mois de mai 2023, la météo nous permet d’économiser beaucoup d’eau, comme cet hiver qui a un peu allégé la facture de chauffage. En attendant, c’est exactement le bon moment pour vous équiper d’un récupérateur d’eau de pluie. En temps normal, les mois de mai et juin sont plutôt pluvieux. Ils vont vous permettre d’assurer votre arrosage, si la sécheresse venait à être déclarée dans votre département. Nous vous proposons de découvrir le récupérateur d’eau de pluie Arondo graphite gris imitation pierre naturelle, pour allier l’utile à l’agréable. Découverte.

Le récupérateur d’eau Garantia Arondo gris 250 L

En choisissant la marque Garantia, vous vous assurez des produits de qualité. Le Réservoir Arondo Gris Graphite avec Collecteur Gris est conçu pour répondre à vos besoins de récupération d’eau de pluie de manière esthétique et pratique. Son aspect naturel imitant la pierre naturelle apporte une touche d’authenticité à votre jardin, créant ainsi un environnement harmonieux. Il se dote d’une finition haut de gamme, mettant en valeur sa qualité et sa durabilité. Son couvercle amovible facilite l’accès au réservoir, permettant une ouverture totale pour un entretien facile.

De plus, le couvercle est équipé d’un dispositif de sécurité enfant pour garantir la tranquillité d’esprit des familles. Ce kit comprend aussi un collecteur de gouttière filtrant Eco gris, procurant une solution efficace pour préserver l’eau de pluie des salissures du toit. Il s’équipe également d’un tuyau et d’un embout de raccordement, facilitant ainsi son installation. Grâce à sa fonction trop-plein automatique, il évite tout débordement du réservoir en cas de pluies abondantes. De plus, le collecteur dispose d’une position été/hiver, permettant de contrôler le flux de l’eau de pluie en fonction des besoins saisonniers.

Le kit Arondo, pour quelles utilisations ?

Ce kit de la marque Garantia dispose d’un collecteur de gouttière s’adaptant aux gouttières de diamètre 80 mm ou 100 mm, garantissant une grande flexibilité d’installation. Il convient à une surface de toiture maximale de 50 m². Ce qui en fait un choix idéal pour les jardins de taille moyenne. Les deux filetages d’origine moulés sur le réservoir permettent de recevoir un robinet PE imitation laiton et un joint DN 19/32, inclus dans le kit. Ainsi, vous pouvez facilement utiliser l’eau stockée dans le réservoir pour des activités telles que l’arrosage des plantes ou le nettoyage extérieur.

Les spécificités techniques du récupérateur Arondo

Marque : Garantia

Matière : polyéthylène

Couleur : gris

Contenance : 250 litres

Forme du produit : cylindrique

Support inclus : non

Longueur : 65 cm

Diamètre : 65 cm

Largeur : 65 cm

Hauteur : 93 cm

Protection contre le gel : non

Résiste aux ultraviolets : oui

Inclus : collecteur gris et robinet PE imitation laiton

Poids : 10,24 kg

Garantie : 2 ans

Type d’assemblage : à monter soi-même, produit préassemblé

Où acheter le récupérateur Garantia Arondo graphite gris ?

En résumé, le kit Réservoir Arondo Gris Graphite avec Collecteur Gris propose une solution complète, esthétique et fonctionnelle pour la récupération d’eau de pluie. Son design soigné, sa facilité d’utilisation et sa capacité à préserver l’eau des salissures en font un choix écologique et économique. Voici différents sites sur lesquels vous pourrez le trouver*.

