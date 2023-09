Les pellets Woodpecker (DINplus/ENplus) sont à 4,99 € le sac de 15 kg dans cette enseigne discount

La chasse traditionnelle vient d’ouvrir, mais une autre chasse a déjà commencé depuis quelques mois, celle aux pellets de bois. Deux enseignes françaises, Brico Dépôt et E. Leclerc, cassent littéralement les prix des pellets avec un sac de 15 kg passant sous la barre des 5 €. Les offres sont réelles et visibles sur les catalogues des enseignes. Cependant, il se peut que les sacs de pellets soient difficiles à trouver. Ces offres existent, mais lorsqu’elles paraissent, c’est comme une trainée de poudre, tout le monde se précipite pour en acquérir et les stocks sont rapidement épuisés. Si la chance vous sourit et que les offres qui suivent sont disponibles dans votre magasin, vous pourriez faire de belles économies. Découverte.

La promotion en cours chez Brico Dépôt

Depuis le 15 septembre 2023, Brico Dépôt propose une offre promotionnelle particulièrement alléchante sur les sacs de pellets de la marque Woodpecker. En effet, le sac de 15 kg se trouve au prix de 4,99 €. Attention, cette offre est si basse que les stocks de certains magasins sont déjà épuisés, sans savoir s’ils seront réapprovisionnés. Vérifiez la disponibilité de l’offre dans votre magasin. En sachant que cette offre promotionnelle prend fin le 15 octobre 2023, il va falloir être très réactif si un stock apparaît dans votre magasin. Concernant la qualité des pellets Woodpecker, elle n’est plus à démontrer, car ces derniers sont parmi les meilleures marques vendues en France.

Disposant d’un pouvoir calorifique inférieur impressionnant de ≥ 4,6 kWh/kg, une humidité limitée à ≤ 10 % et un taux de cendres ne dépassant pas 0,7 %, ces granulés assurent une combustion propre et efficace. Ces pellets de qualité présentent également des caractéristiques mécaniques robustes, avec un diamètre standard de 6 mm, une longueur comprise de 3,15 à 40 mm et une durabilité mécanique supérieure à 98 %. Ils sont certifiés DINplus / ENplus.

La promotion en cours chez Leclerc

Dans les magasins E.Leclerc, ce sont les pellets de la marque Pellex qui sont en promotion. En effet, du 26 septembre au 7 octobre 2023, les sacs de granulés Pellex de 15 kg sont disponibles à un prix incroyable de 5,99 €. Attention, cette offre semble disponible uniquement en magasin, cette marque et ce prix n’apparaissent pas sur le site. En livraison, seules des palettes de différents volumes sont disponibles.

Les pellets Pellex sont fabriqués à partir de bois résineux français soigneusement sélectionnés, ces granulés subissent un processus de transformation sans l’utilisation de liants, sous une pression intense. Conformes aux normes environnementales strictes, les granulés Pellex sont certifiés DinPlus et ENplus, garantissant ainsi une qualité et une performance exceptionnelles. Avec un pouvoir calorifique d’environ 4,9 kWh/kg et un taux de cendres inférieur à 0,5 %, ces granulés de bois offrent une combustion efficace et propre, favorisant un environnement plus sain et une efficacité énergétique optimale.

Les prix dans les autres enseignes…

Les deux offres présentées sont celles avec les prix les plus bas actuellement. Cependant, il y aura forcément des déçus, car à ce prix-là, les stocks vont fondre en quelques heures. Si vous ne pouvez pas profiter de ces offres, voici des magasins avec de la disponibilité :

Chez pellets*, les sacs de 15 kg sont au prix de 6,50 € pour la plupart et notamment les marques Cogra et Woodstock.

Chez Castorama*, un sac de 15 kg de pellets vous coûtera en moyenne 7,50 €, hormis celui de la marque magasin, vendu 6,90 €.

Que pensez-vous de ce bon plan pour trouver des granulés de bois pas chers ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Attention, les prix annoncés peuvent varier en fonction de la région dans laquelle se trouvent les magasins. Les stocks disponibles dépendent aussi de chaque magasin, ils ne sont donc pas forcément disponibles sur toute la France.

