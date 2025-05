Les robots tondeuses Redkey MGC500 et MGC1000 sont en double promotion

Entre le jardin à entretenir, les pentes capricieuses et les orages d’été, la corvée de tonte n’a rien d’une partie de plaisir. Heureusement, les robots tondeuses comme les Redkey MGC500 et MGC1000 viennent prêter main-forte, chacun avec ses atouts bien pensés. Connectés, autonomes et capables de reprendre le travail là où ils l’avaient laissé, ils transforment le jardinage en moment zen. Et, bonne nouvelle : jusqu’au 18 mai, ces deux modèles sont déjà en promotion (-15 %), avec 9 % de réduction supplémentaire avec le code promo disponible en fin d’article. L’un est taillé pour les petits jardins, l’autre pour les grandes surfaces… à vous de choisir votre tondeuse préférée ! En attendant, je vous invite à les découvrir. C’est parti !

Le robot tondeuse Redkey MGC500 en vedette !

Fini les virées bruyantes et épuisantes avec une tondeuse à pousser : la Redkey MGC500 arrive avec son lot de bonnes idées. Grâce à son système de positionnement C-TOF, elle cartographie la pelouse avec une précision redoutable, tond en lignes parallèles ou perpendiculaires, et reprend même son trajet là où elle s’était arrêtée après une recharge. Aucun coin n’est oublié, aucune zone n’est tondue deux fois. Son plateau de lames à levage automatique s’adapte à la hauteur de l’herbe, tandis que sa largeur de coupe de 23,6 pouces assure une tonte efficace, même sur des surfaces allant jusqu’à 500 m². L’ensemble se pilote facilement via une application, qui permet notamment d’ajuster la hauteur de coupe de 3 à 7 cm. Un robot discret, intelligent, et toujours prêt à rendre service au jardin.

À l’aise dans les pentes, sous la pluie et même en cas de panne

La MGC500 ne recule ni devant les pentes, ni devant les flaques. Avec sa capacité à gravir des inclinaisons jusqu’à 24° et son indice d’étanchéité IPX6, elle gère aussi bien les terrains accidentés que les épisodes de pluie. Dotée de capteurs d’obstacles et de collision, elle évite les massifs avec souplesse et contourne les imprévus avec élégance. Une fonction bien pensée : la détection des ruptures de câble. Plus besoin de chercher à l’aveugle sous un soleil de plomb : l’application indique l’endroit précis à réparer. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle retourne se charger dès qu’elle atteint 15 % de batterie et reprend automatiquement sa mission une fois la charge à 90 %. Un vrai concentré de technologie au service de la pelouse, tout simplement.

Offre spéciale sur le MGC500 :

Prix d’origine : 529,99 €

Code promo : XVOOJ59A

Remise appliquée : -47,69 € (soit 9 % de réduction)

Prix final : 482,30 €

Période de la promo : du 6 au 18 mai 2025 – Lien direct pour précommander : MGC500 sur Amazon

Redkey MGC1000 : le robot tondeuse malin pour les grandes pelouses jusqu’à 1000 m²

Conçu pour les jardins jusqu’à 1000 m², le Redkey MGC1000 s’impose comme un robot tondeuse ultra-complet, pensé pour les grands espaces et les utilisateurs exigeants. Doté de la technologie C-TOF, il planifie ses trajets avec une précision redoutable, évitant les zones oubliées ou les passages en double. Sa largeur de coupe de 20 cm, associée à des lames intelligentes ajustables, optimise le temps de tonte, même dans les herbes hautes ou denses. Grâce à ses capteurs d’obstacles, il évite les massifs, et peut grimper des pentes jusqu’à 24° sans se démonter. Étanche IPX6, il fonctionne même sous une pluie fine et se nettoie facilement. En cas de rupture de câble, il localise la panne via l’application, facilitant une réparation rapide avec les connecteurs fournis. Alimenté par batterie, il retourne se charger à 15 % et reprend automatiquement le travail à 90 %. Un allié de confiance pour les grandes pelouses… et les propriétaires tranquilles.

Offre sur le MGC1000 :

Prix d’origine : 599,94 €

Code promo : XVOOJ59A

Remise appliquée : -53,99 €

Prix final : 545,95 €

Dates de l’offre : du 6 au 18 mai 2025 – Lien direct pour le MGC1000 : MGC1000 sur Amazon.

Alors, vers lequel de ces robots tondeuses, penchera votre balance personnelle ? Tout dépendra de la taille de votre jardin évidemment, mais soyez sûrs que vous investissez pour votre tranquillité !