Les vélos électriques HITWAY affichent une belle réduction avec un bon (à cocher) de 100€ sur Amazon

Vous avez marre des embouteillages quotidiens? Marre de toujours arriver en retard? Marre de galérer pour vous garer? Les vélos à assistance électrique sont fait pour vous! Actuellement, rouler en vélo électronique est le moyen malin de circuler plus rapidement et plus économiquement. Pour ce faire, HITWAY a sorti de nouveaux modèles de VAE et vous propose ses deux produits au succès fou.

HITWAY 250W, le vélo à assistance électrique pliable

Doté de son puissant moteur de 250W, ce cyclomoteur peut atteindre une vitesse maximale de 25Km l’heure sur une route en pente de 25 degrés. Sa grande batterie au lithium amovible de 7,5 Ah lui procure une puissante endurance. Très léger, ce vélo a été conçu par un alliage d’aluminium et de magnésium à basse densité, ce qui facilite son transport et son pliage. Malgré sa légèreté, il peut supporter une charge maximale de 120 kg. Grâce à ses roues de 16 pouces de diamètre, l’appareil devient plus adhérent. En plus, la fourche anti-choc avant donne davantage de stabilité et de confort au conducteur.

Adolescents comme adultes peuvent s’accommoder à ce modèle de vélo car il est doté d’un système de contrôle électronique. En effet, tout est réglable. Que ce soit le mode de travail, en mode électrique ou cyclomoteur, l’hauteur de la selle et/ou du guidon, ou encore la régulation de vitesse. Pour mieux protéger les conducteurs, HITWAY a intégré sur ce modèle des freins à double disque avant et arrière en plus des freins électroniques. Et pour les balades nocturnes, il dispose d’un klaxon à LED avec un éclairage avant en LED. Vous pouvez vous procurer ce rapide et léger vélo au petit prix de 699,99€ (avec le bon de 100 euros à cocher lors de l’achat).

Le vélo électrique e-Bike 26 pouces de HITWAY

La batterie lithium-ion amovible de 10,4 AH est de loin le meilleur atout de ce e-Bike. Très performante, cette batterie amovible a une grande capacité qui permet au vélo de performer plus longuement. Grâce à son puissant moteur de 250W/36V, il lui est facile de parcourir jusqu’à 50 km à une vitesse maximale de 25 km/h, et même sur une route axée à 25 degrés. Avec son cadre conçu en aluminium de qualité supérieure et ses pneus de 26 pouces, il peut supporter jusqu’à 100kg de charge.

Équipé de deux modes de conduite, vous pouvez passer du mode électrique au manuel juste en éteignant l’appareil. Il dispose également d’un écran LCD permettant le suivi de l’état du vélo: niveau de batterie, kilométrage, vitesse de conduite. SHIMANO, un système de transmission de vitesse à 7 rapports a aussi été intégré dans le vélo afin d’améliorer l’expérience et la sécurité de conduite en s’adaptant aux conditions routières. Très prisé de tous, ce modèle est noté 4,3 sur 5 étoiles sur 58 évaluations. Le vélo est également proposé à 699€ avec le coupon de 100€ (à cocher) qu’ils vous offrent en ce moment. Alors, qu’attendez vous?

