L’évier de cuisine multifonction YINXSLO (fontaine, lave verre, etc.) est à seulement 220 €, livraison comprise

Vous venez de rénover votre cuisine, en pratiquant ce que l’on appelle le homestaging, les fans de l’émission de M6, Maisons à Vendre, comprendront ! L’idée étant de repeindre vos meubles ou même votre évier avec une peinture spéciale pour changer l’aspect de votre cuisine, sans trop dépenser. La peinture pour évier, c’est commode, mais très cher et il faut savoir la poser correctement pour qu’elle ne cloque pas. Au lieu de cela, pourquoi ne pas investir dans un nouvel évier en acier inoxydable qui est actuellement au prix de 220 € (frais de port gratuit) ? C’est peut-être le moment de vous faire plaisir avec l’évier en acier inoxydable 304 de la marque Yinxslo. Découverte.

Présentation de l’évier Yinxslo

Cet évier de cuisine procure une solution multifonctionnelle et élégante pour votre espace de cuisine. Fabriqué à partir de cet acier inoxydable de qualité supérieure, ce modèle est non seulement résistant à la corrosion et à l’usure, mais il est également facile à entretenir, garantissant ainsi des performances durables. Avec des dimensions généreuses de 75×45 cm, cet évier de cuisine noir présente un design moderne qui combine des fonctions essentielles : il lave, s’écoule et garantit un espace de découpe pratique. Sa profondeur de huit pouces vous permet de contenir facilement une grande quantité de vaisselle.

Que faut-il savoir de plus sur cet évier ?

Lorsque vous le recevrez, vous disposerez par ailleurs d’un ensemble complet d’accessoires, notamment un kit de vidange, un robinet extensible, un bassin mobile, un plateau d’égouttement, une planche à découper, un robinet de filtre à eau, un nettoyeur de tasse, une valve d’angle et un tuyau d’eau, offrant ainsi une solution tout-en-un pour vos besoins en cuisine. Ce qui, pour le prix du pack complet, est plutôt une excellente nouvelle, car 170 € n’est même pas le prix d’un robinet mitigeur parfois ! Cet évier présente un design moderne et pratique, trouvant forcément sa place dans votre nouvelle cuisine.

Il propose plusieurs méthodes de sortie d’eau pour répondre à vos besoins spécifiques, tandis que sa conception d’angle R assure une utilisation propre et sans angles morts. De plus, la conception intégrée à double piste facilite le nettoyage et l’égouttage. Pour une évacuation rapide de l’eau, le raccord d’évacuation est situé sur le côté droit de l’évier. Avec cet évier de cuisine multifonctionnel et élégant, vous pouvez maximiser l’utilisation de votre espace de cuisine tout en bénéficiant de la durabilité et de la facilité d’entretien de l’acier inoxydable 304.

Quelques conseils de bon sens pour installer votre évier

Bien entendu, si vous remplacez un évier déjà existant, il vous suffira de le déposer, puis d’installer le nouveau venu en le branchant aux arrivées et évacuations existantes. Si, en revanche, il s’agit d’une nouvelle installation, il y a deux règles absolument essentielles :

Ne jamais installer un évier à moins de 60 cm d’un point électrique.

Couper l’eau avant de procéder à l’installation, élémentaire, nous direz-vous, mais on oublie très facilement ce genre de détail !

Et dans la mesure du possible, l’idéal est d’avoir de la place pour tourner autour de l’évier ! Pour l’installation d’un îlot central, il faut un espace de 90 cm environ autour de l’évier. Si l’évier est installé de manière classique, sur un plan de travail et contre un mur, la question ne se posera pas évidemment.

Évier de Cuisine Évier de Cuisine Noir en acier inoxydable 304 Évier cuisine 1 bac, égouttage et découpe Évier cuisine Multifonction 3 en 1 avec Accessoires d'évier (Gris foncé, 75 * 45cm) √【Matériau de qualité】 L'évier de cuisine est fabriqué en acier inoxydable 304 nano, résistant à la corrosion et à l'usure. Ce matériau durable est facile à nettoyer et offre des...

√【Contenu de la livraison】Un kit de vidange avec un bouton de commande, un robinet extensible, un bassin mobile dans l'évier, un plateau d'égouttement, une planche à découper, un robinet de...

√【Large évier】Cet évier de cuisine noir a un design moderne qui lave, s'écoule et coupe en même temps, ce qui économise votre espace de cuisine, et la profondeur de 8 pouces peut contenir...

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales