L’excellent vidéoprojecteur triple laser JMGO N1 Ultra 4K affiche une réduction de 500 € (-22 %)

Vous estimez qu’une place de cinéma coûte trop cher, surtout si vous vous y rendez à plusieurs ? Et, c’est une réalité : 7,24 € en moyenne selon la Fédération Nationale des cinémas français. Une moyenne qui peut allègrement être dépassée dans certains cinémas soit dit en passant. Pourquoi ne pas vous offrir le cinéma à domicile, et regarder autant de films et de séries sans débourser un centime ? C’est tout à fait possible en investissant dans un projecteur de qualité. Nous avons un bon plan à vous proposer avec le projecteur triple laser JMGO N1 Ultra 4K (testé par Alexandre dans cet article) vendu, à 1 799 € au lieu de 2 299 € à la Fnac soit une réduction de 500 € (-22 %). Un investissement rentabilisé en deux ans environ si vous vous rendez à deux, au cinéma, une fois par semaine. Découverte.

Le projecteur triple laser JMGO N1 Ultra 4K : ses points forts

Le projecteur laser tricolore JMGO N1 Ultra, disponible en noir, c’est certain, va vous procurer une expérience visuelle exceptionnelle. Il faut reconnaître que les fonctionnalités dont il dispose se prêtent complétement à une expérience immersive totale. Et, cela commence par le fait qu’il se dote d’une luminosité impressionnante de 2 200 lumens CVIA, qui garantit des images nettes et lumineuses, même dans des environnements bien éclairés. La visibilité ne sera pas un problème non plus, ni la netteté de l’image grâce à une résolution 4K UHD et une taille d’image pouvant atteindre 150 pouces.

Techniquement, ce projecteur utilise la technologie DLP avec une puce d’affichage TI 0,47″. Mais, son point le plus fort sera peut-être sa source de lumière. En effet, il dispose d’une source à lampe laser triple couleur qui vous procure des images nettes, reprenant un à un, chaque détail projeté, pour vous offrir la meilleure qualité possible. De plus, la lampe triple couleur dispose d’une durée de vie incroyable de 30 000 heures : vous allez pouvoir en regarder des films et des séries !

Quelques détails plus techniques sur le projecteur laser tricolore JMGO N1 Ultra 4K

Comme nous venons de vous le dire, la longévité de 30 000 heures pour la lampe est assez exceptionnelle. Mais, cette lampe permet aussi une utilisation sur de longues périodes sans aucun compromis sur la qualité de l’image. Pour les plus connaisseurs d’entre vous, les technicités qu’il embarque sont un gage de qualité d’image et de son, parmi les meilleurs disponibles sur le marché actuel. Commençons par le rapport de contraste de 1600 :1 et la gamme de couleurs étendue à 110 % BT.2020 qui lui garantissent des couleurs vives et éclatantes avec une précision exceptionnelle des couleurs, ΔE <1.

Que ce soit pour diffuser un film, ou pour projeter un jeu vidéo, il dispose d’une prise en charge HDR 10, pour une qualité d’image totalement immersive et réaliste. De plus, vous ne constaterez aucune latence, grâce à la technologie MEMC qu’il embarque également. Cette dernière va assurer des mouvements fluides et naturels. Quant au taux de réduction des taches laser, il est indiqué comme supérieur à 96 %. Ce taux exceptionnel garantit une uniformité parfaite de la luminosité sur toute la surface de l’écran. Enfin, il se dote d’une profondeur de couleurs assez exceptionnelle avec 10 bits (1,07 milliard de couleurs) et un zoom numérique, l’expérience immersive sera totale ! Enfin, il prend aussi en charge la 3D, le visionnage de vos vieux Blu-ray 3D ne lui posera aucun problème.

Que devez-vous savoir de plus sur le projecteur triple laser JMGO N1 Ultra 4K ?

Ce projecteur n’a pas fini de vous étonner, grâce à d’autres fonctionnalités inattendues, mais absolument performantes. Par exemple, grâce à sa technologie brevetée MALC, ce projecteur assure une luminosité et des couleurs époustouflantes, surpassant ainsi ses concurrents. Il se dote également d’une technologie d’empilage laser modulaire, qui propose des couleurs plus vives et une efficacité lumineuse améliorée de 15 %. Ajoutons à cela, son diffuseur homogène à 4 couches avec 400 zones. L’uniformité de luminance garantit est supérieure à 95 %, tandis que sa réduction dynamique des taches laser permet de supprimer jusqu’à 96 % de la lumière diffusée, assurant ainsi une qualité d’image exceptionnelle.

De plus, la luminosité adaptative permet au projecteur de s’ajuster intelligemment en fonction de la lumière ambiante, assurant des performances optimales à tout moment. Grâce à des fonctionnalités telles que l’alignement automatique de l’écran, l’évitement automatique des obstacles et la protection oculaire intelligente, le N1 Ultra propose une utilisation intuitive et sécurisée. Enfin, avec Android TV 11 intégré, les possibilités de divertissement sont infinies, assurant aux utilisateurs de profiter de leurs films préférés projetés même au plafond pour un confort optimal et un visionnage tranquillement allongé dans son lit.

Pour terminer, sachez qu’il dispose d’une boîte de rangement portative, fabriquée en EPP, ou polypropylène expansé, un matériau recyclable et respectueux de l’environnement utilisé notamment dans les casques de protection. Cette boîte légère et totalement étanche vous procure la possibilité d’une séance de cinéma en plein air, si le cœur vous en dit. On vous rappelle la promotion en cours : 22 % de réduction sur le projecteur triple laser JMGO N1 Ultra 4K vendu au prix de 1 799 € au lieu de 2 299 € à la Fnac, soit une réduction de 500 €.

Toutes les caractéristiques techniques :

Rapport de projection : 1,2:1

Mise au point automatique : oui

Correction automatique du trapèze : oui

Alignement intelligent de l’écran : oui

Évitement intelligent d’obstacles : oui

Protection intelligente des yeux : oui

Système multi-adaptif : oui

Mode de projection : avant, arrière, plafond avant, plafond arrière

SoC : MediaTek MT9629

RAM : 2 Go

ROM : 32 Go

OS : Android TV 11

Affichage miroir : Chromecast intégré

Wi-Fi : Wi-Fi 6

Bluetooth : 5.0

Port de sortie : 1 x prise casque 3,5 mm

Ports d’entrée : 2 x HDMI 2.1 (l’un prend en charge eARC), 1 x USB-A 2.0, 1 x port DC

Haut-parleurs : 2 haut-parleurs 10 W

DTS-HD : Oui

Dolby Audio : Oui

Tuning : Co-créé avec Dynaudio

Tension nominale : 230 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Niveau sonore : <26 dB

Poids du produit : 4,5 kg

Poids du colis : 6,3 kg

Taille du produit (L × L × H) : 241 × 236 × 203 mm

Taille du colis (L × L × H) : 430 × 240 × 310 mm

Le contenu du colis

Un projecteur

Une boîte de rangement EPP

Un câble d’alimentation

Un adaptateur secteur

Une télécommande

Une carte de guidage

Un guide de démarrage rapide

Une clé Allen

JMGO N1 Ultra 4K Design Prise en main et installation Qualité d'image Qualité du son Niveau sonore Rapport Qualité / Prix Un design très fonctionnel Est-ce que le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra 4K est un bon produit ? J'ai envie de vous répondre un gros oui. La qualité de l'image est excellente, idem pour le son. Son design permettant d'ajuster l'angle de vision est très innovant. Le vidéoprojecteur est également très silencieux, quasiment inaudible et c'est très agréable (30,7 dB). La petite valise est par ailleurs très commode pour le stocker ou le transporter. User Rating: Be the first one !