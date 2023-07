Noté 3,8/5 ✴️sur plus de 1 000 évaluations, le rafraichisseur d’air à glaçon Klarstein Maxfresh est en promo (171,49 €)

En ce moment, ce n’est pas la chaleur de notre foyer que l’on recherche, mais plutôt sa fraîcheur lorsque l’on rentre du travail. Après avoir supporté les transports en commun ou les embouteillages par plus de 30° C à l’extérieur, nous sommes ravis de nous « mettre au frais ». Mais, parfois, les températures sont si élevées que le « coup de frais » ressenti en rentrant, n’est qu’éphémère. Quelques minutes suffisent pour transpirer à grosses gouttes sans effort particulier. Si vous disposiez d’un petit appareil simple à la maison, vous pourriez prolonger cette douce fraîcheur pour la soirée. Pour cela, nous vous proposons de découvrir le rafraîchisseur d’air 4 en 1 Klarstein Maxfresh qui bénéficie actuellement et jusqu’au 31 juillet inclus, d’une réduction de 5 % sur Amazon, soit 166,24 €* au lieu de 174,99 € avec un paiement possible en 4 fois. Découverte.

Présentation du rafraîchisseur d’air 4 en 1 Klarstein Maxfresh

Le rafraîchisseur d’air 4 en 1 Klarstein Maxfresh est un appareil polyvalent qui combine les fonctions de climatiseur portable, d’humidificateur, de ventilateur et d’ioniseur pour vous offrir un environnement agréable et confortable. Fabriqué en plastique de haute qualité, il offre une durabilité et une légèreté appréciables. Grâce à sa caractéristique spéciale d’installation facile, vous pouvez le mettre en place rapidement sans tracas. Son design élégant en blanc et argent s’intègre facilement à n’importe quel décor. Avec une capacité de débit d’air puissante de 444 m³/h, il est capable de rafraîchir efficacement de grandes pièces.

Les commandes sont facilitées par une télécommande pratique qui vous permet de régler les paramètres à distance. Le réservoir d’eau de 4 litres propose une autonomie suffisante pour une utilisation prolongée sans avoir à le remplir fréquemment. Pesant 10 kg, le Klarstein Maxfresh est conçu sous la forme d’une tour, ce qui le rend commode à déplacer et à positionner selon vos besoins. Profitez d’un environnement frais et confortable avec cet appareil multifonctionnel de Klarstein.

Que faut-il savoir de plus sur le Klarstein Maxfresh ?

Ce rafraichisseur d’air peut être aussi utile en été, pour rafraîchir, qu’en hiver, grâce à sa fonction d’humidificateur d’air. Rappelons que l’air trop sec est néfaste pour la santé, et que le taux d’humidité doit être situé de 40 à 70 %. À l’inverse, un taux d’humidité trop élevé provoquera des moisissures, qui sont, elles aussi, dangereuses pour notre santé. Le Maxfresh de Klarstein permet aussi de personnaliser le rafraîchissement sur trois modes différents. Ainsi, vous aurez le choix entre une vitesse faible, moyenne ou élevée.

Le mode normal ou le mode nature fera changer la vitesse de soufflage. Il dispose aussi d’un mode nuit, plus silencieux, qui ralentira avant de s’éteindre complètement pendant que vous dormez. De plus, il fonctionne sans évacuation, mais grâce à un bac rempli d’eau, ce qui le rend parfaitement mobile et l’autorise à pénétrer dans toutes les pièces de la maison. Il se dote d’une télécommande et dispose de commandes tactiles directement sur l’appareil, vous pouvez ainsi le programmer pour une durée allant jusqu’à 15 h. Le réservoir de 6 litres est donné pour une autonomie de 5 heures environ en mode normal. Le rafraichisseur d’air Klarstein Maxfresh est disponible sur Amazon (171,49 €) et Darty (179,99 €)

Je profite de l’offre sur Amazon

Toutes les caractéristiques techniques du refroidisseur Maxfresh Klarstein

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎81 × 42 · 37 cm

Poids :10 kg

Couleur : blanc/Argent

Matière : plastique

Type d’alimentation : ‎électrique

Tension : ‎220 volts

Watt : ‎65 watts

Capacité de débit d’air : ‎444 CMPH

Niveau sonore : ‎51 dB

Style d’écran : ‎LED-Dispay

*Les prix ont été relevés le 12 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.