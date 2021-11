Offres spéciales sur les produits bucco-dentaire Oclean pour toute la famille

Vous n’avez pas encore votre brosse à dents électrique ? C’est l’occasion de vous en offrir une à petit prix. Oclean propose en effet une remise sa brosse à dents Oclean X Pro. Son stérilisateur pour brosses dents Oclean S1 et son irrigateur buccal Oclean W10 sont aussi en promo. La brosse à dents X pro + le stérilisateur S1 + le rince-dents W10, on vous dit tout sur cet intéressant trio !

Brosse à dents électrique intelligente Oclean X Pro

L’Oclean X Pro est une brosse à dent électrique boostée à l’intelligence artificielle. Elle propose trois modes de nettoyage avec 32 intensités de brossage que vous pourrez ensuite régler selon vos besoins. Il est aussi possible de créer un plan de brossage et le personnaliser depuis l’application dédiée. Ses poils conçus en 3D permettent un nettoyage efficace, mais aussi tout en douceur.

La brosse à dents embarque aussi un écran LCD. Elle vient avec un support 2 en 1 qui fait également office de chargeur. Pour près de sept heure de charge, elle offre jusqu’à 30 jours d’autonomie. La promotion vous permet de vous offrir l’Oclean X Pro pour 54,99 dollars avec le code promo OC11 (5$ de réduction) soit environ 47.59€.

Brosse à dents électrique intelligente Oclean X Pro

Oclean S1 Smart UVC Stérilisateur de Brosse à Dents Mural

L’Oclean S1 est un stérilisateur UVC-LED pour brosses à dents : il permet de stériliser la surface et la tête de la brosse à dents, avec une haute efficacité de désinfection. Le processus de stérilisation se faire de manière automatique : toutes les six heures pendant deux minutes.

Sûr et économe en énergie, l’appareil peut accueillir jusqu’à 5 brosses à dents en même temps. Pratique, le stérilisateur ne laisse aucune trace à l’installation. Il est détachable sans perforation. Vous pouvez vous offrir l’Oclean S1 pour seulement 19,99 dollars grâce au code promo OC11.

Oclean S1 Smart UVC Stérilisateur de Brosse à Dents Mural

Filtre à eau Oclean W10, Irrigateur buccal portable

L’Oclean W10 permet de se rincer encore plus efficacement la bouche, avec une fréquence pouvant aller jusqu’à 1400 impulsions par minute. A cela s’ajoutent 5 modes de fil dentaire distinctifs, ainsi que la minuterie intelligente. Selon vos besoins, l’irrigateur offre le choix entre 4 buses haute performance. Il embarque un réservoir d’eau amovible d’une capacité de 200 ml. La batterie peut tenir 30 jours en une seule charge. La sangle de main en caoutchouc promet un usage confortable. L’Oclean W10 est disponible en promotion pour 49,99$. (Environ 43.20€) Le code promo est OC11.

Filtre à eau Oclean W10, Irrigateur buccal portable

Autres infos à connaitre

La brosse à dents X pro + le stérilisateur S1 + le rince-dents W10, le trio est disponible en promotion sur le site officiel d’Oclean. En plus d’une remise sur leur prix, la marque propose aussi des points pour ceux qui s’inscrivent en tant que membre : 100 points que vous pourrez échanger contre un coupon de 5 dollars pour tous les produits Oclean. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus et vous offrir de beaux cadeaux